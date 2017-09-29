Hondа привезет на автосалон в Токио новую модель

Компания Honda анонсировала премьеры, которые будут представлены на автосалоне в Токио в октябре этого года.

Самым интересным станет Honda Sports EV. Компания опубликовала лишь тизер, хотя и по нему можно сказать многое. Это будет купе с классическими пропорциями: длинным капотом, смещенной назад двухместной кабиной и очень короткой задней частью.

Непонятно как попадать в салон купе: на скетче какие-либо признаки дверей отсутствуют. Не исключено, что у купе в виде единого элемента сделано переднее стекло, которое перетекает в боковые. Вот, откидываешь его… Впрочем, таким образом залезать в Sport EV, мягко говоря, неудобно, так что остается дождаться премьеры, чтобы выяснить, что придумали дизайнеры.

Концепт построен на одной платформе с Urban EV, ее Honda специально разрабатывала для электромобилей. Технических подробностей о концепте пока нет, в компании лишь обмолвились о том, что купе получит полный спектр систем автономного вождения. В Японии сейчас придают этому большое внимание: руководство страны поставило перед всеми автопроизводителями иметь к 2020 году как минимум одну автономную машину с электрической силовой установкой, чтобы показать технологическое преимущество местных компаний на Олимпиаде-2020.

Во Франкфурте представители Honda заявили, что концепт Urban EV пойдет в производство в 2019 году. Не исключено, что и купе через 2–3 года обретет серийный вариант.

У Honda уже есть автономный электрический Type R (такие обозначения носят «заряженные» модели компании). Правда, речь идет о… газонокосилке.

Фото: Honda