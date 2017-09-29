Топ-10 плохих дорог России

Рейтинг дорог, которые нуждаются в первоочередном ремонте, составлен на основе голосования граждан на интерактивном сайте «Карта убитых дорог». Возглавила список дорога в городе Донской (Тульская область).

Жители каждого региона проголосовали на специальном сайте, созданном Общероссийским народным фронтом (ОНФ), за дороги, которые они считают самыми «убитыми». Таким образом в ОНФ определили топ-10 наихудших дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.

На первом месте антирейтинга дорога в Тульской области, в городе Донской. Это улица Калинина, набравшая 2163 голоса. На втором месте по «убитости» дорога в Краснодарском крае (г. Краснодар, ул. Автолюбителей) — 2018 голосов, на третьем — Кирикилинский мост в городе Астрахани — 1645, на четвертом — Киевская улица в городе Ейске (Краснодарский край) — 1569, на пятом — Октябрьская улица в городе Донской (Тульская область) — 1520 голосов. Шестое место антирейтинга у улицы Центральной в городе Шапкино (Тамбовская область) —1347, седьмое — у дороги Савеево-Присмара (Смоленская область) — 1237, восьмое — дорога Р-217-Барсуковский (Ставропольский край) — 1120, девятое — дорога Барсуковский-Дворцовское (Ставропольский край) — 1114 и десятое — у дороги села Липовка Энгельсского района Саратовской области — 1062.

В ОНФ отмечают, что самыми активными в ходе голосования стали жители Самарской области: здесь за десятку худших дорог региона было отдано 6455 голосов. Чуть меньше набрал Краснодарский край — 6417 голосов. В Смоленской и Астраханской областях за топ-10 худших дорог было отдано 5879 и 5805 голосов соответственно. В Тульской области десятка худших дорог набрала 4854 голоса.

Эксперты ОНФ посетили места, где расположены дороги, вошедшие в антирейтинг, и посмотрели, что делают местные власти, чтобы улучшить ситуацию. На пяти из десятки выявленных плохих дорог уже сделан ямочный ремонт, три дороги включены в план работ в этом году, а две трассы чиновники обязуются отремонтировать в следующем году.

По итогам визита эксперты Народного фронта также определили худшие и лучшие регионы по работе с дорогами, набравшими наибольшее количество голосов на интерактивной карте. Так, власти Ивановской области оперативно справляются с выявленными проблемами: здесь на девяти дорогах, вошедших в десятку худших, уже проведен капитальный ремонт, одна — в планах ремонта на 2018 г. В Томской области — аналогичная ситуация, в Вологодской области капремонт уже проведен на восьми дорогах, две стоят в планах ремонта на 2017 г.

Не отреагировали на жалобы граждан власти Республики Калмыкия, Челябинской, Саратовской, Владимирской и Костромской областей, Бурятии, Карачаево-Черкессии и Ненецкого автономного округа.

На этой неделе Дмитрий Медведев сообщил на заседании в правительстве о первых итогах по приоритетным проектам: удалось ликвидировать около 1,5 тыс. мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Перегибы на местах все же случаются: так, дорожники Красноярска в порыве трудового рвения нанесли разметку прямо по луже. И местные жители говорят, что такое здесь случается не в первый раз.



Фото: ОНФ