Четыре модели Kia получили ограниченную серию для России

Российское отделение Kia представило ограниченную серию Red line для своих четырех моделей: cee’d, Soul, Optima и Sportage.

Эта серия была разработана специально для российского рынка. Отличить модели этой линейки от обычных можно по соответствующим шильдикам на кузове, напольным коврикам с вышивкой названия серии и фирменным дорожным наборам.

Для хэтчбека и универсала cee’d версия Red Line будет доступна в двух комплектациях — Comfort и Luxe. Хэтчбек обойдется в 1 028 900 и 1 113 900 руб. соответственно, а универсал — в 1 058 900 и 1 143 900 руб.

В комплектацию Red Line Comfort входят 16-дюймовые легкосплавные колеса, тонировка задних стекол, системы стабилизации, помощи при экстренном торможении, помощи при старте и активного управления, датчик света, задний парктроник, камера заднего вида. Также в данной комплектации автомобиль оснащается 2-зонным климат-контролем и мультимедийной системой с 4,3-дюймовым цветным экраном.

В более богатой версии Red Line Luxe Kia c’eed и с’eed sw получили полностью светодиодную оптику, эксклюзивную отделку салона Brown и мультимедийно-навигационную систему с 7-дюймовым экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, сервисом TomTom, обновляющим информацию о пробках и камерах фиксации нарушений ПДД в реальном времени.

Kia Soul в версии Red Line доступен для комплектаций Classic (1 001 900 руб.) и Comfort (1 091 900 руб.). Первая версия получила 16-дюймовые легкосплавные диски и багажные рейлинги на крыше. В ее оснащение входят датчик дождя, круиз-контроль, задний парктроник и камера заднего вида и мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Комплектация Comfort дополнительно получила светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, а также линзованные фары. В этой комплектации Kia Soul получил мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Седан Kia Optima в версии Red Line предлагается только в комплектации Luxe с 2-литровым (1 474 900 руб.) и 2,4-литровым (1 554 900 руб.) бензиновыми двигателями. Оба варианта получили ксеноновые фары с омывателями, систему кругового обзора с помощью камер, 18-дюймовые колеса от версии GT Line.

Наконец, за основу версии Red Line для кроссовера Kia Sportage была взята комплектация Comfort с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Машина предлагается как с передним (1 594 900 руб.), так и полным (1 674 900 руб.) приводом. Кроссовер получил рейлинги на крыше, тонировку задних стекол, ксеноновые фары, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, датчик света, камеру заднего вида, рисующую на 7-дюймовом экране динамически линии разметки, электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и поддержкой сервисов TomTom.

Возможно, в ближайшее время автомобили Kia получат головные устройства с интегрированной системой и сервисами от Яндекса. По крайней мере, российская компания заявила о переговорах с Kia.

На автосалоне во Франкфурте Kia показала свое виденье того, как в будущем может выглядеть одно из следующих поколений cee’d.

Фото: Kia