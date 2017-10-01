С помощью таких скамеек горожан избавят от стресса, вызванного внезапно севшим аккумулятором или отсутствием интернета. А ведь это, как известно, происходит всегда очень не вовремя.

«Умные» скамейки (Ford Smart Benches) появятся благодаря совместным усилиям компаний Ford и Strawberry Energy, занимающейся решениями для «умных» городов. Ранее в порядке эксперимента Strawberry Energy уже установила 20 таких скамеек, а теперь их число решено удвоить. Конструкция снабжена солнечными батареями, и пешеходы на ней могут не только отдохнуть и перевести дух, но и бесплатно подзарядить мобильные устройства или выйти в интернет. Впрочем, у этих высокотехнологичных устройств есть и другие «таланты». Так, скамейка может измерить уровень шума, влажности и температуры воздуха, а также уровень углекислого газа в конкретном месте.

В компании Форд отмечают, что «город будущего должен делать людей счастливыми, обеспечивать их безопасность и помогать оставаться на связи». Таким образом, высокотехнологичная уличная мебель дает возможность продолжать «подключенный» образ жизни, который практически все мы теперь ведем.

Заряжать «умная» скамейка (причем предусмотрена как беспроводная зарядка, так и разъемы для проводов) может смартфоны, планшеты, фотокамеры и другую портативную электронику. Хотя все услуги бесплатны, во время «пит-стопов» пешеходы по желанию могут внести пожертвования на счета благотворительных фондов. В компании Форд обязуются увеличить каждое такое пожертвование в адрес определенной благотворительной организации, вдвое, дополнив собственными средствами.

А еще в компании надеются, что благодаря «умным» скамейкам граждане станут чаще совершать пешие прогулки, так как не будут боятся, что вдруг останутся на улице без доступа к картам, соцсетям и новостным сайтам. В наш век «подключенного» образа жизни для некоторых это становится настоящей проблемой.

Группа «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) недавно представила прогноз, согласно которому к 2030 году жители мегаполисов могут практически полностью отказаться от личного транспорта.

В Германии устанавливают скамейки для попутчиков. Достаточно присесть на такую с табличкой, где написано, куда требуется доехать, и отзывчивые автомобилисты сразу увидят, кого надо подвезти.



Фото: Ford