Владелец Subaru отсудил у коммунальщиков компенсацию за упавшую на машину ветку

Что делать, если на машину с дерева упала ветка и помяла кузов? Большинство автомобилистов смирились бы с судьбой и отправились в ремонт, однако владелец кросс-универсала Subaru Outback из города Шарыпово Красноярского края решил найти виновного в своем злоключении.

ДТП произошло в марте 2016 года в Шарыпово на улице Российская возле дома 64: на лобовое стекло проезжавшего автомобиля Subaru Outback с придорожного тополя упала большая ветка и повредила лобовое стекло, правое зеркало заднего вида и правую переднюю стойку кузова. Прибывший на место происшествия экипаж ДПС выдал водителю справку о полученных машиной повреждениях. В сервисе за ремонт впоследствии насчитали 74,9 тысячи рублей — их владелец автомобиля решил взыскать с коммунальщиков и обратился с соответствующим заявлением в Шарыповский городской суд, подкрепив его фотографиями с места аварии и видеозаписью с установленного в машине регистратора.

Ответчиком по этому делу выступило муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», учрежденное муниципальным образованием «город Шарыпово» для организации и контроля работ по содержанию и благоустройству территории города. Согласно акту обследования зеленых насаждений, деревья вдоль дороги были аварийными и подлежали спиливанию, но поскольку этого сделано не было, суд постановил взыскать причиненный упавшей веткой ущерб со «Службы городского хозяйства»: 74,9 тысячи рублей за ремонт Subaru и 2500 рублей, оплаченных истцом в виде государственной пошлины.

Коммунальщики попытались обжаловать это решение в Красноярском краевом суде и переложить вину на городскую администрацию, но безуспешно — судья оставил решение первой инстанции в силе, о чем сообщила на этой неделе пресс-служба Красноярского краевого суда. Таким образом, автовладелец все-таки добился справедливости, правда, в общей сложности у него на это ушло полтора года…

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Фото: Евгений Асташенков/Интерпресс/ТАСС