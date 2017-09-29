Криштиану Роналду похвастал своим Bugatti Chiron

Одним из первых владельцев суперкара Bugatti Chiron стал игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду. По слухам, машина обошлась ему в 2,5 млн евро.

Роналду стал первым из звезд мировой величины, кто «засветил» свой Chiron. В коротком видеоролике он выезжает из гаража на этом суперкаре. Несмотря на впечатляющую цену Широна, такая трата вряд ли сильно ударила по карману футболиста: Роналду считается одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

По слухам, сейчас 32-летний португалец только в «Реале» получает 21 млн евро, а на следующий сезон потребовал увеличить зарплату до 40–45 млн евро, чтобы получать не меньше нападающего «Барселоны» Лионеля Месси или игрока «Пари Сен-Жермен» Неймара. Кроме того, Роналду является игроком национальной сборной Португалии, а также получает отчисления от личных спонсоров.

Судя по всему, Роналду является ярым ценителем спорткаров и не пропускает ни одной новинки в этом сегменте: в начале месяца он похвастал новенькой Ferrari F12tdf с двигателем мощностью 780 л.с. Как и Chiron F12tdv выпущена ограниченным тиражом.

Bugatti Chiron стал наследником предыдущего суперкара Veyron, по сути являясь глубоко модернизированной его версией. Суперкар оснащен двигателем W16 объемом 7 л с четырьмя турбинами, его мощность составляет 1500 л.с. По официальным данным, разгон до 100 км/ч у Широна занимает 2,5 секунды, максимальная скорость составляет 420 км/ч. При этом, максималка ограничена электроникой, так как в Bugatti ждут новые шины Michelin, которые должны обеспечить безопасность на скорости до 450 км/ч.

Недавно компания Bugatti опубликовала видео разгона и торможения Широна 0-400-0 км/ч. За рулем находился известный автогонщик Хуан Пабло Монтойя.

Bugatti Chiron наверняка попадет и к российским миллионерам. По состоянию на 1 июля этого года в нашей стране зарегистрировано 10,5 тыс. автомобилей люксовых марок.

Фото: Instagram