В Москве появились знаки-флажки. Ждем по всей России

Чтобы сделать движение пешеходов по тротуарам комфортнее, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве дорожные знаки со смещенными креплениями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил замруководителя дирекции ЦОДД Николай Чередниченко.
Такой способ установки позволяет размещать металлические стойки не посреди тротуара, а смещать их ближе к стенам зданий.
Сейчас таким образом установлено уже порядка 30 стоек под дорожные знаки. В декабре появятся первые итоги эксперимента, и если его признают успешным, во всех местах с узкими тротуарами будут установлены знаки со смещенными креплениями.
Кроме смещенного крепления, благодаря чему они похожи на флажок, знаки уменьшили до 50 на 50 см и совместили с табличками «Платные услуги», «Парковка для инвалидов»и т.д. Это позволяет экономить место и устанавливать знаки компактнее.
- Эксперимент со светящимися опорами светофоров уже признали успешным, и такие конструкции стали внедрять в Москве. Планируют установить 54 «умных» светофора.
- Обычно все экспериментальные решения обкатывают на Москве, а дальше распространяют в регионы. Возможно, уменьшенные дорожные знаки, которые уже начали появляться в столице, мы также увидим и в других городах.
Фото: скриншот АГН «Москва»