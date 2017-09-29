В Москве появились знаки-флажки. Ждем по всей России

В столице проходит очередной эксперимент с дорожными знаками. Для экономии места их стали устанавливать со смещенными креплениями. Такие знаки, например, уже появились на улице Большая Пироговская.

Чтобы сделать движение пешеходов по тротуарам комфортнее, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил в Москве дорожные знаки со смещенными креплениями. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил замруководителя дирекции ЦОДД Николай Чередниченко.

Такой способ установки позволяет размещать металлические стойки не посреди тротуара, а смещать их ближе к стенам зданий.

Сейчас таким образом установлено уже порядка 30 стоек под дорожные знаки. В декабре появятся первые итоги эксперимента, и если его признают успешным, во всех местах с узкими тротуарами будут установлены знаки со смещенными креплениями.

Кроме смещенного крепления, благодаря чему они похожи на флажок, знаки уменьшили до 50 на 50 см и совместили с табличками «Платные услуги», «Парковка для инвалидов»и т.д. Это позволяет экономить место и устанавливать знаки компактнее.

Эксперимент со светящимися опорами светофоров уже признали успешным, и такие конструкции стали внедрять в Москве. Планируют установить 54 «умных» светофора.

Обычно все экспериментальные решения обкатывают на Москве, а дальше распространяют в регионы. Возможно, уменьшенные дорожные знаки, которые уже начали появляться в столице, мы также увидим и в других городах.



Фото: скриншот АГН «Москва»