В ЦОДД Москвы объяснили исчезновение реверсивной полосы на Проспекте Мира

Спустя сутки после официального запроса от журнала «За рулем» в Центре организации дорожного движения Москвы все же смогли прокомментировать ситуацию с внезапно исчезнувшей реверсивной полосой на Проспекте Мира.

В ЦОДД заявили, что водителям беспокоиться не о чем, так как одновременно с нанесением новой разметки, которая и ликвидировала реверсивную полосу, были отключены комплексы фотовидеофиксации, так что штрафы за выезд на ту часть дороги, где раньше была реверсивка, приходить не будут. Все знаки и реверсивные светофоры в ведомстве пообещали убрать в ближайшие два дня.

Ликвидацию полосы в ЦОДД объяснили двумя причинами. Из-за того, что водители не всегда понимали, каким образом организовано движение в начале полосы, некоторые водители с Трифоновской улицы выезжали на реверсивную полосу «в лоб» едущим в центр. Организовать реверсивную полосу по-другому здесь сложно из-за изгиба проезжей части перед Трифоновской улицей.

Второй причиной назвали анализ потоков на полосе. Выяснилось, что на южной половине этого участка больше полос требуется в центр, а на северной части — из центра в течение всего дня. Связано это с тем, что в южной части движение в центр ограничивает светофор перед Садовым кольцом, а в северной движение в область регулируется светофором перед Трифоновской улицей, именно там и нужно больше полос независимо от времени суток. Кроме того, на данном участке появится выделенная полоса для общественного транспорта.

В комментарии ЦОДД, направленном в адрес «За рулем», говорится, что две оставшиеся реверсивные полосы в Москве (на Шереметьевской улице и Волгоградском проспекте) продолжат свою работу и ликвидированы не будут.

От себя хотим добавить, что никакой официальной информации в виде пресс-релизов или информационных сообщений о ликвидации реверсивной полосы на Проспекте Мира в Москве ни ЦОДД, ни Дептранс города так до сих пор и не выпустили.

Напомним, что накануне утром автомобилисты внезапно для себя обнаружили исчезновение реверсивной полосы на Проспекте Мира из-за новой разметки. При этом светофоры, которые регулируют потоки движения над участком, где она проходила, продолжали работать.

Зато департамент транспорта Москвы сообщил о том, что в городе установят 54 «умных» светофора.

В Москве как грибы после дождя появляются все новые выделенные полосы для общественного транспорта. На Рязанском и Лермонтовском проспектах такие полосы должны открыть до конца недели.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС