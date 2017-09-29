В Екатеринбурге сняли на видео осторожного лося, переходящего дорогу

«Россельбан» — это простонародное название Кольцовского тракта, связывающего Екатеринбург с аэропортом «Кольцово» и одноименным поселком. Водители здесь довольно регулярно встречают лосей, а на этой неделе сохатый попал на камеру видеорегистратора.
Как сообщает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на очевидцев, лось какое-то время стоял у разделяющего встречные полосы барьера и ждал, когда в потоке транспорта образуется окно. Увидев, что машины начали притормаживать, лось, наконец, побежал и скрылся в неизвестном направлении. За такую осмотрительность животного водители и прозвали его осторожным, хотя кто знает, что там у него на самом деле в голове. Может, автомобилистам просто повезло, что данный экземпляр не попер сразу на дорогу и не устроил массовое ДТП, а задумался о чем-то своем, лосином…
- Ранее в сентябре водитель автомобиля Jaguar насмерть сбил лося в Подмосковье.
- Год назад «За рулем» публиковал ролик, в котором лоси выбежали на раллийную трассу и лишь чудом не столкнулись с гоночным автомобилем.
- Шведская фирма Volvo снабжает свои автомобили системой распознавания крупных животных, активирующей в случае необходимости автоматическое аварийное торможение.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Видео: YouTube