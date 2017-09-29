В Екатеринбурге сняли на видео осторожного лося, переходящего дорогу

Лось, вышедший на дорогу, может представлять смертельную опасность для автомобилистов, однако на екатеринбургском «Россельбане» очевидец снял на видео редкую, как ему кажется, осторожную особь.

«Россельбан» — это простонародное название Кольцовского тракта, связывающего Екатеринбург с аэропортом «Кольцово» и одноименным поселком. Водители здесь довольно регулярно встречают лосей, а на этой неделе сохатый попал на камеру видеорегистратора.

Как сообщает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на очевидцев, лось какое-то время стоял у разделяющего встречные полосы барьера и ждал, когда в потоке транспорта образуется окно. Увидев, что машины начали притормаживать, лось, наконец, побежал и скрылся в неизвестном направлении. За такую осмотрительность животного водители и прозвали его осторожным, хотя кто знает, что там у него на самом деле в голове. Может, автомобилистам просто повезло, что данный экземпляр не попер сразу на дорогу и не устроил массовое ДТП, а задумался о чем-то своем, лосином…

Ранее в сентябре водитель автомобиля Jaguar насмерть сбил лося в Подмосковье.

насмерть сбил лося в Подмосковье. Год назад «За рулем» публиковал ролик, в котором лоси выбежали на раллийную трассу и лишь чудом не столкнулись с гоночным автомобилем.

Шведская фирма Volvo снабжает свои автомобили системой распознавания крупных животных, активирующей в случае необходимости автоматическое аварийное торможение.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Видео: YouTube