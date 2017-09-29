Daimler отзывает в России небезопасные автомобили Mercedes-Benz

Отзывная кампания затрагивает 85 Мерседесов разных моделей. На большинстве из них обнаружены дефектные компоненты систем пассивной безопасности.

Первая группа включает в себя легковые автомобили Е-класса, S-класса и кроссоверы GLC общим числом 42 единицы, проданные официальными дилерами в России с 2016-го по 2017 год. На них необходимо заменить дефектный пиропатрон переднего правого преднатяжителя ремня безопасности.

Во вторую группу вошли 29 одноплатформенных моделей Mercedes-Benz семейств A/B/CLA/GLA, также реализованных с 2016 года по настоящее время. На них механикам авторизированных сервисных центров предстоит заменить переднюю пассажирскую подушку безопасности в связи с возможным несоответствием спецификации газообразующей смеси в инфляторе.

Третью отзываемую группу составляют 6 Мерседесов Е-класса и S-класса, а также кроссоверы GL, GLE и GLK, реализованные в период с 2008-го по 2016 год. В этих машинах обнаружена неверная кодировка одного или нескольких блоков управления, их нужно заменить.

Четвертая группа включает в себя 5 Мерседесов Е-класса, проданных в нашей стране с 2016-го по 2017 год. Причина отзыва такая же, как у автомобилей первой группы, — дефектный пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности, но не переднего правого, а заднего правого сиденья.

Пятая группа состоит всего из двух автомобилей — одного Е-класса и одного родстера SL, реализованных в период с 2013-го по 2016 год. На них обнаружены плохо припаянные контакты в блоке управления электроусилителя руля — данный узел будет заменен.

Наконец, на сервис для бесплатного ремонта предстоит отправиться кроссоверу Mercedes-Benz GLA, проданному в 2016 году, — на нем выявлен потенциальный дефект пиропатрона оконной подушки безопасности по правому борту. Эту подушку механики на всякий случай заменят на новую, надлежащего качества.

Списки VIN-номеров всех подлежащих отзывам машин можно скачать на сайте Росстандарта.

Ранее в сентябре Daimler уже отзывал в России более 8 тысяч Мерседесов разных моделей из-за дефектных преднатяжителей ремней безопасности и электроусилителей рулевого управления.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Daimler