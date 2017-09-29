У нелегальных перевозчиков конфискуют нелегальные автобусы

С января по август по вине водителей автобусов произошло около 3,5 тыс. ДТП. Почти половина таких аварий случаются по вине водителей автобусов, которые принадлежат физлицам.

С января по август этого года по вине водителей автобусов произошло 3485 ДТП, в которых погибло 169 человек и ранено 5323 человека. Такие данные приводит экспертный центр «Движение без опасности». Все показатели этой печальной статистики относительно аналогичного периода прошлого года выросли соответственно на 3%, 12,7% и 2,6%.

Чуть меньше половины аварий — 1476 (рост на 4,2%) — произошло по вине водителей автобусов, находящихся в собственности физлиц, и почти половина жертв (76) пришлась на долю таких ДТП.

Водители на нелегальных автобусах пренебрегают режимом труда и отдыха (там может не быть тахографа либо он выключен), неясна их квалификация, отсутствуют медицинские осмотры, часто такие автобусы находятся в ужасающем техническом состоянии, ведь в основном нелегальные перевозчики используют старые машины.

Эксперты Центра отмечают, что основные теневые перевозки совершаются на автобусах, зарегистрированных на частных лиц для личных нужд, а на самом деле их используют в коммерческих целях. Проблему эту нужно решать незамедлительно, так как говорят о ней уже более двух лет, а аварийность с участием пассажирского транспорта все растет.

Поэтому общественники поддерживают идею Сергея Собянина конфисковывать такие нелегальные автобусы, потому что действующая система штрафов не работает. Только в столице за последние несколько лет задержано и отправлено на спецстоянки около 4 тыс. нелегальных автобусов, но они перерегистрируются на другую компанию, снова ездят и продолжают нарушать.

Правда, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов напомнил, что норма о конфискации в законе «О безопасности дорожного движения» есть, но она следует после штрафа в 300–400 тыс. рублей. Он отмечает, что, возможно, нужно просто скорректировать закон и убрать штраф, чтобы у таких перевозчиков сразу конфисковывать транспортные средства.

В Красноярске дорожная полиция выявила маршруточника-лихача. За одну поездку он ухитрился более 30 раз нарушить ПДД.

На нелегальных перевозках часто задействуют гастрабайтеров. После принятия закона, согласно которому в России можно работать по найму только по российским удостоверениям, они обязаны обменять свои права на российские, а для этого сдать экзамены на знание ПДД. Часто это вызывает трудности, поэтому некоторые предпочитают права покупать, как эти 11 граждан иностранных государств, которых задержали за попытку дать взятку должностному лицу.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС