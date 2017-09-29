Выплаты по европротоколу вырастут в два раза. Или даже в восемь

Если такой закон примут, выплаты в ОСАГО по европротоколу вырастут с 50 тыс. до 100 тыс. рублей в большинстве регионов РФ. Однако некоторые депутаты настаивали на увеличении выплат до 400 тыс. рублей ко второму чтению.

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение выплат в ОСАГО по европротоколу с 50 тыс. до 100 тыс. рублей в большинстве регионов РФ. В этом случае не потребуется фиксация аварии техническими средствами контроля. Это правительственный законопроект, его сегодня представлял в нижней палате парламента замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект также предусматривает расширение способов фиксации ДТП. В качестве альтернативы ГЛОНАССу, предлагается использовать специальное приложение для мобильных устройств, которое после фотосъемки места аварии и поврежденных автомобилей передаст эти данные в автоматизированную систему обязательного страхования.

Член комитета по финансовому рынку Михаил Гулевский отметил, что удвоение суммы выплаты упростит и ускорит процедуру возмещения в ОСАГО. Однако у страховщиков остаются вопросы по фиксации аварий, которые оформляются самостоятельно, а транспортные средства не оборудованы системой ГЛОНАСС. Одних фотографий ДТП недостаточно, если нет согласия по поводу виновника аварии, как потом быть страховщикам в определении виновного? По поводу приложения для мобильных устройств у него тоже есть вопрос: как быть в случае, если авария произошла в месте, где отсутствует Интернет, и передача данных невозможна?

Алексей Моисеев считает, что страховщики боятся повышения лимита, так как полагают, что им сложнее будет работать. Но даже, если есть фиксация, выполненная по все правилам, но нет согласия граждан, то все равно предстоит долгое разбирательство в страховых компаниях. Так не все ли тогда равно, просто людям станет удобнее, они не будут ждать инспектора.

Также в ходе обсуждения было выдвинуто предложение увеличить страховую сумму до 400 тысяч рублей ко второму чтению.

Сейчас аварию без вызова инспектора ГИБДД можно оформить самостоятельно, если ущерб не превышает 50 тыс. рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей определен лимит до 500 тыс. рублей, однако тогда автовладелец должен предоставить страховщику некорректируемые данные, подтверждающими обстоятельства ДТП, зафиксированные специальными средствами.

Банк России рассматривает возможность создания института страховых детективов, которые выявляли бы случаи мошенничеств в страховании. Речь о кибер-мошенниках, инсценировках аварий с целью получения выплат по ОСАГО и других перступлениях.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС