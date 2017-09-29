Lada 4x4 получила версию для тяжелого бездорожья. Цены известны

Внедорожник Lada 4x4 продолжает обрастать все новыми версиями. На этот раз АВТОВАЗ представил машину, готовую штурмовать самое серьезное бездорожье. Ее готовили в компании «Бронто», известной своими болотоходами на базе тольяттинского внедорожника.

Lada 4x4 Bronto

Эта версия так и называется Lada 4x4 Bronto. Внедорожник получил увеличенный до 240 мм дорожный просвет (+20 мм к стандартной версии), расширенные колесные арки, внедорожные шины Bontyre Stalker MT, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в обоих мостах, усиленный задний мост, амортизаторы с увеличенным ходом и усиленные пружины спереди, антиблокировочную систему.

В комплектацию внедорожника входят зеркала с подогревом и электроприводом, кондиционер, подогрев передних сидений, рейлинги или экспедиционный багажник, а также 17 вариантов исполнения специальной окраски «камуфляж».

Lada 4x4 Bronto

Обойдется такая машина от 676 000 до 740 000 руб. без учета спецпредложений и опций. В числе последних усиленная защита картера КП и РК, съемная лебедка (передняя/задняя) со съемным сцепным шаром, тягово-сцепное устройство, противотуманные фары и дополнительные противотуманные фары на поперечине рейлингов или экспедиционном багажнике и другое внедорожное оборудование.

Lada 4x4 Bronto

Двигатель у данной версии остался обычным: 1,7-литровым бензиновым мощностью 83 л.с. Как и другие варианты Lada 4x4, версия Bronto доступна только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Lada 4x4 традиционно входит в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.

На узлах Lada 4x4 компания «Бронто» разработала багги для Росгвардии.

Фото: АВТОВАЗ