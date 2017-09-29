Lada 4x4 получила версию для тяжелого бездорожья. Цены известны

Внедорожник Lada 4x4 продолжает обрастать все новыми версиями. На этот раз АВТОВАЗ представил машину, готовую штурмовать самое серьезное бездорожье. Ее готовили в компании «Бронто», известной своими болотоходами на базе тольяттинского внедорожника.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada 4x4 Bronto
Lada 4x4 Bronto

Эта версия так и называется Lada 4x4 Bronto. Внедорожник получил увеличенный до 240 мм дорожный просвет (+20 мм к стандартной версии), расширенные колесные арки, внедорожные шины Bontyre Stalker MT, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в обоих мостах, усиленный задний мост, амортизаторы с увеличенным ходом и усиленные пружины спереди, антиблокировочную систему.

В комплектацию внедорожника входят зеркала с подогревом и электроприводом, кондиционер, подогрев передних сидений, рейлинги или экспедиционный багажник, а также 17 вариантов исполнения специальной окраски «камуфляж».

Lada 4x4 Bronto
Lada 4x4 Bronto

Обойдется такая машина от 676 000 до 740 000 руб. без учета спецпредложений и опций. В числе последних усиленная защита картера КП и РК, съемная лебедка (передняя/задняя) со съемным сцепным шаром, тягово-сцепное устройство, противотуманные фары и дополнительные противотуманные фары на поперечине рейлингов или экспедиционном багажнике и другое внедорожное оборудование.

Lada 4x4 Bronto
Lada 4x4 Bronto

Двигатель у данной версии остался обычным: 1,7-литровым бензиновым мощностью 83 л.с. Как и другие варианты Lada 4x4, версия Bronto доступна только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

  • Lada 4x4 традиционно входит в топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России.
  • На узлах Lada 4x4 компания «Бронто» разработала багги для Росгвардии.

Фото: АВТОВАЗ

Lada 4x4 получила версию для тяжелого бездорожья. Цены известны
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Отзывы о LADA 4x4 (10)

LADA 2011 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Выдающиеся внедорожные качества, проверенная конструкция, досконально изучены слабые места

Недостатки:

Тесная, вялая, проблемная эргономика, неряшливая сборка

Комментарий:

Завод что-то там эпизодически модернизирует, но этого недостаточно для нормальной эксплуатации. В машине все равно куча мелких недоделок, начиная с шин, которые ставят на конвейере. Дешевле просто не нашли? Откровенно шоссейную Каму залепило глиной на первом же влажном проселке. Поменял на зубаст...

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Комментарии (12)

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Ага бампера пластиковые поставили в стандарте и то металл идет что куда лучше для оффроуда.

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0

видимо заговор тамплиеров, игиловцев и инопланетян вместе взятых не позволяет ниве получить движок иной, нежели расточенный классический.

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0
Ivanov Andrei

А так же КПП, раздатку, мосты, карданы и ШРУСа.

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0

Вот это клевый вариант! А главное — дешево

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0

Похороните ее за плинтусом.

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-2
Каплан Илья

Ты ещё живой? А я слышал утонул... . Расскажи, как ваш украинский автопром поживает?

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0
Липецкий Вадим

Оно не тонет

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+1

Моторчик бы поменяли

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0

Серьезное бездорожье и 83 л.с. — несовместимые вещи...

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-3
Починок Артемий

А сколько совместимо с бездорожьем??? Нива чо последние лет сорок только по паркету ездит?

Мож ещё скажешь и ГАЗ-69 с «несовместимыми» 55-тью л.с. — никудышний вездеход? А у УАЗ-469 тоже с бездорожьем «никак»?

Починок, прежде чем бзднуть, напряги межушное пространство — попробуй подумать, иногда полезно.

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+4
Починок Артемий

Дизельных 83 лошадок хватило бы для такого веса

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0
Безымянный

Для дизельного момента не хватит трансмиссии. И так пол-ходовки — расходники.

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+1
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