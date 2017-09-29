Мара Багдасарян отработала 200 часов в библиотеке. Отличное наказание!

«В Заволжском районном отделе на исполнении находилось шесть исполнительных производств в отношении Багдасарян Мары Эльмаровны. И на данный момент исполнительные действия в виде 200 часов обязательных работ окончены фактическим исполнением», — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.
Всего суд назначил ей порядка 700 часов, однако Татьяна Шахова пояснила, что в ее управление поступило производство только по 200 часам обязательных работ. За их выполнением следил судебный пристав, у которого нет нареканий к Багдасарян.
Хотя место работы девушки не разглашалось, журналисты узнали, что она трудилась в библиотеке Твери.
- Напомним, в июле скандально известная гонщица была задержана полицейскими за вождение автомобиля, и это при том, что она пожизненно лишена прав.
- Во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Багдасарян эпилепсия и ей нельзя водить автомобиль. Свидетелем выступил инспектор ГИБДД, который однажды остановил девушку на дороге и стал выяснять, почему у нее столько неоплаченных штрафов. В это время у нее случился припадок, и инспектору пришлось вызвать скорую помощь. Врачи подтвердили факт припадка.
- Багдасарян стала известна после нашумевшей истории о гонках на Гелендвагене. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил. За неоплаченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС