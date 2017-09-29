Мара Багдасарян отработала 200 часов в библиотеке. Отличное наказание!

Datsun mi-DO: песок в масле и сверчки в салоне Наш редакционный Datsun mi-DO пробежал 52 000 километров. При помощи лабораторных исследований проб моторного масла мы выяснили, как менялось его состояние на протяжении 30 000 км пробега. Штраф за нечитаемые номера — 3 главных сценария 2017 года Вечная российская грязь, о которой писали классики, в XXI веке никуда не делась. И в ряде случаев водитель должен нести за нее ответственность. Но всегда ли мы расплачиваемся, если на машине нечитаемые номера? Свежий номер «За рулем»: Патриот против «китайцев», новые модели АВТОВАЗа, поддельные права Kia Rio, Hyundai Solaris или Skoda Rapid? Какие нешипованные шины размерностью 205/55 R16 оптимальны по соотношению цена/качество? Что показала экспертиза аккумуляторов для японских и корейских машин? Об этом и не только читайте в октябрьском выпуске нашего журнала