Внимание! Новый эксперимент дорожников — разметка желтого цвета

Росавтодор начал эксперимент по нанесению на дороги разметки, разделяющей встречные потоки, нового цвета. В ведомстве решили использовать опыт скандинавских стран, где она имеет ярко-желтый цвет.

Новая осевая разметка появилась на реконструированном 16-километровом участке федеральной трассы «Кола», соединяющей Россию и Норвегию. В Росавтодоре воспользовались исследованиями европейских дорожников, которые однозначно говорят о том, что разметка желтого цвета лучше видна во время снегопада, под тонким слоем снега или льда как в светлое время суток, так и в темное.

Кроме того, на данном участке было установлено 69 дорожных знаков, более 15,5 км барьеров, сам участок трассы был расширен (дорога осталась двухполосной, но каждая полоса имеет ширину 3,5 м) и покрыт асфальтом. В итоге удалось повысить его категорию до третьей региональной.

«Повышение технической категории 16-километрового участка — это логичное продолжение планомерной работы по реконструкции федеральной автодороги от Мурманска до государственной границы с Королевством Норвегия, — отметил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. — С 2010 года введено в эксплуатацию 30,5 км Р-21 и мост через реку Печенга. В прошлом сезоне мы открыли новую подъездную дорогу к Мурманску, которая стала одной из лучших в мире дорог за Полярным кругом. И сейчас подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор „Кола“ ведет разработку проектной документации на реконструкцию следующего участка дороги протяженностью 28 км».

Одновременно с российской стороной на своей стороне Норвегия открыла движение по участку трассы Е105, в приграничной зоне был дан старт движению по новым мосту и туннелю.

Региональная дорога «Кола» входит в состав транспортного коридора Е105, соединяющего норвежский Киркенес и крымскую Ялту.

  • Разделять встречные потоки разметкой желтого цвета предложило МВД в прошлом году. Правда, в ведомстве говорят о сплошной линии и опираются на опыт США. Помимо лучшей видимости, по мнению ведомства, она создаст в голове у водителя четкое разделение: белую линию пересекать можно, желтую — нельзя.
  • В Москве же в этом году начали наносить разметку голубого цвета. Ее, так же как и желтой, нет в ГОСТе, но все изменения согласованы в ГИБДД.

Фото: Росавтодор

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Комментарии (6)

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Бросить! курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история ссылка

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Интересно, вот так по 20 км дороги ремонтируя, как скоро она вся будет соответствовать современным стандартам))) и не придется ли к моменту окончания этих работ начинать все заново с первого участка))))

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С сегодняшнего дня временную разметку будем называть скандинавской.

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Лучше бы ввели разметку разного цвета для населенных пунктов и трассы. А то поселок кончается, а знак забыли поставить или спёрли его. Или, наоборот, на въезде знака нет, что еще хуже.

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Скандинавы и жирафов убивают на глазах детей, а для женщин делают приблуды для справления малой нужды стоя.

Ночью как предлагают ездить эти попугаи и прочие повторюши?

По своей округе заметил, что именно разметкой занялись явно мало вменяемые люди. Более всего восхищает разметка выездов со второстепенных дорог на главные. Это когда съезжая, например, с А-108 ты должен повернуть налево на 110–120 градусов, чтобы не пересечь сплошную, а сзади пяток фур у тебя на хвосте. Ну и конечно же мусора любят в таких местах стоять пузо нажирать.

Знаков они наставили...Деньги вы освоили. Опыт Финляндии, опыт США...жесть. Из этих [у нас не ругаются] никогда колхоз не выбить.

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— «16-километровом участке федеральной трассы „Кола“»???, вообще-то такая разметка нанесена примерно от г. Сегежа и практически до г. Мурманск. Неделю назад там ехал и был в недоумении, но подумал что это временная. Опираясь на опыт езды по г.Сочи, ведь там во время глобальной стройки вместо оранжевого цвета использовали и синюю и желтую и черт знает какую.

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