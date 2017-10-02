Новая осевая разметка появилась на реконструированном 16-километровом участке федеральной трассы «Кола», соединяющей Россию и Норвегию. В Росавтодоре воспользовались исследованиями европейских дорожников, которые однозначно говорят о том, что разметка желтого цвета лучше видна во время снегопада, под тонким слоем снега или льда как в светлое время суток, так и в темное.
Кроме того, на данном участке было установлено 69 дорожных знаков, более 15,5 км барьеров, сам участок трассы был расширен (дорога осталась двухполосной, но каждая полоса имеет ширину 3,5 м) и покрыт асфальтом. В итоге удалось повысить его категорию до третьей региональной.
«Повышение технической категории 16-километрового участка — это логичное продолжение планомерной работы по реконструкции федеральной автодороги от Мурманска до государственной границы с Королевством Норвегия, — отметил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. — С 2010 года введено в эксплуатацию 30,5 км Р-21 и мост через реку Печенга. В прошлом сезоне мы открыли новую подъездную дорогу к Мурманску, которая стала одной из лучших в мире дорог за Полярным кругом. И сейчас подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор „Кола“ ведет разработку проектной документации на реконструкцию следующего участка дороги протяженностью 28 км».
Одновременно с российской стороной на своей стороне Норвегия открыла движение по участку трассы Е105, в приграничной зоне был дан старт движению по новым мосту и туннелю.
Региональная дорога «Кола» входит в состав транспортного коридора Е105, соединяющего норвежский Киркенес и крымскую Ялту.
- Разделять встречные потоки разметкой желтого цвета предложило МВД в прошлом году. Правда, в ведомстве говорят о сплошной линии и опираются на опыт США. Помимо лучшей видимости, по мнению ведомства, она создаст в голове у водителя четкое разделение: белую линию пересекать можно, желтую — нельзя.
- В Москве же в этом году начали наносить разметку голубого цвета. Ее, так же как и желтой, нет в ГОСТе, но все изменения согласованы в ГИБДД.
Фото: Росавтодор