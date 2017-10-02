Машин будет меньше, а цены — еще выше. Если правительство увеличит акцизы

В случае, если с 2018 года будут введены новые ставки акцизов на мощность автомобилей, производство иномарок в нашей стране может сократиться на 10–15%. Также автопроизводители утверждают, что новые акцизы существенно меняют правила промсборки.

В связи с озвученными планами серьезно увеличить акцизы на новые автомобили с двигателями мощнее 200 л.с. иностранные автопроизводители, имеющие здесь сборочные предприятия, обратились в Правительство России с просьбой пересмотреть решение.

Инициатором письма стал Nissan, у которого, правда, от новых акцизов пострадает только одна модель — кроссовер Nissan Murano. Однако он не одинок: так, у СП Ford Sollers есть кроссовер Ford Explorer, оба двигателя которого по мощности превышают 200 л.с., BMW, собирающая автомобили на калининградском «Автоторе», под акцизы подпадает весь модельный ряд, почти все модели Mercedes-Benz также имеют такие двигатели, Toyota собирает в России Camry, один из двигателей которой имеет мощность 249 л.с.

Автопроизводители говорят, что предложенные Минпромторгом ставки акцизов увеличат средние цены на автомобили на 5–6%. Но главное, как пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с текстом обращения, новые акцизы повлекут за собой снижение производства автомобилей на 10–15%.

Кроме того, в компании Toyota говорят о том, что новые ставки акцизов являются значительным ухудшением условий соглашения о промсборке, это повлечет значительное увеличение налоговой нагрузки на предприятия и снижение объемов выпуска автомобилей с двигателями мощностью более 200 л.с. из-за роста цен.

По неофициальным данным, налоговая нагрузка на каждое из предприятий составит 100–500 млн руб. в год в зависимости от объемов выпуска. Автопроизводители намерены добиться отмены повышения акцизов, а в случае неудачи потребовать от российского правительства компенсаций.

  • Напомним, что предложение ввести новые категории акцизов на машины мощностью более 200 л.с. содержатся в проекте бюджета России на 2018–2020 годы.
  • Окончательно решен вопрос с повышением акциза на топливо: в 2018 году он вырастет дважды по 50 коп., в начале года и с 1 июля.

Фото: Toyota

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Комментарии (15)

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Вспомнилось из детства:

«За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчаааать! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир. Молчаааать!» (с)

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0

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм,! вообщем ребят советую не затягивать  — ссылка

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-1

Бросить курить теперь реально не проблема!, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история ссылка

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-2

Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылка

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-2

Поддержка автопрома, ага...Акцизы на шины, акцизы на машины, акцизы на воздух, больше денег с холопов!

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+3
Darkmatter

Бюджет пустой, надо наполнять))) а еще выборы впереди, то же затратное мероприятие))))

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+1

Дешевле самому автомобили собирать. Дайте список поставщиков комплектующих и , когда мне понадобится, я  сам соберу хоть Гранту , хоть Ларгус, тем более современные авто состоят из меньшего числа деталей... причем я уберу люксовые декоративные , тактильные, цветовые опции и др. фишки ради важных, что не отделить у производителя, как не отделить лучший мотор и автомат — от безотказных декоративных текстилей, наклеек, накладок, пластиковых обвесов и т.п

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+1

Похоже Правительство РФ задалось целью пересадить россиян на маломощные «телеги»)))) в этом им видятся сплошные плюсы: «овощные» авто стоят дешевле, расход топлива на них меньше, скорость ниже и аварии реже, — красота))))))

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0
Безымянный

8,5с до сотни, 230 максималка (к примеру VW, Audi, BMW итд 2л дизель, 190лс) — это овощной? Вот для тех, кому автомобиль — это роскошь, а не средство передвижения, акциз и предназначен.

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-2
Ingmar

Исключение из правил. И если после увеличения акцизов, по замыслу правительства, россияне будут активно покупать «VW, Audi, BMW итд 2л дизель, 190лс», то я только за!!!))) но что то подсказывает что в ближайшее время наше все это гранта и ларгус)))

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0

А с чего цены должны вырасти? Почему производители не пишут, что пошлины на ввоз с 2018 года 15%, а были года 4 назад 30 или 35%?

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+3
филин фил

4 года назад и доллар по другому курсу был)))

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0

Такими темпами скоро гибриды и электрокары станут выгодны к покупке. Только если во всём мире дают на них скидки и субсидии, то у нас наоборот повышают акцизы и налоги на обычные авто.

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-1
Dmitriy

Ога. Будешь потом платить акцизы с кажого волта и ампера зарядки...



" ...Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок сытому дьяволу. Ты бери, что тебе надо, но не озорничай... А две шкуры рвать — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит пишет..."

Алексей Николаевич Толстой. Пётр Первый

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0

ФИАТ оставил евросборку Дукато на заводе SEVEL в итальянской Атессе и ничего, вроде торгует потихоньку. Десант журналистов из РФ успешно отписался об этом.

Остальные могут дышать ровно. Весь удар акциза направлен на продукцию FCA, против Alfa Romeo и Pacifica. Если зайдёт в РФ Abarth, нижнюю планку акциза подгонят персонально под него.

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-3
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