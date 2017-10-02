В случае, если с 2018 года будут введены новые ставки акцизов на мощность автомобилей, производство иномарок в нашей стране может сократиться на 10–15%. Также автопроизводители утверждают, что новые акцизы существенно меняют правила промсборки.

В связи с озвученными планами серьезно увеличить акцизы на новые автомобили с двигателями мощнее 200 л.с. иностранные автопроизводители, имеющие здесь сборочные предприятия, обратились в Правительство России с просьбой пересмотреть решение.

Инициатором письма стал Nissan, у которого, правда, от новых акцизов пострадает только одна модель — кроссовер Nissan Murano. Однако он не одинок: так, у СП Ford Sollers есть кроссовер Ford Explorer, оба двигателя которого по мощности превышают 200 л.с., BMW, собирающая автомобили на калининградском «Автоторе», под акцизы подпадает весь модельный ряд, почти все модели Mercedes-Benz также имеют такие двигатели, Toyota собирает в России Camry, один из двигателей которой имеет мощность 249 л.с.

Автопроизводители говорят, что предложенные Минпромторгом ставки акцизов увеличат средние цены на автомобили на 5–6%. Но главное, как пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с текстом обращения, новые акцизы повлекут за собой снижение производства автомобилей на 10–15%.

Кроме того, в компании Toyota говорят о том, что новые ставки акцизов являются значительным ухудшением условий соглашения о промсборке, это повлечет значительное увеличение налоговой нагрузки на предприятия и снижение объемов выпуска автомобилей с двигателями мощностью более 200 л.с. из-за роста цен.

По неофициальным данным, налоговая нагрузка на каждое из предприятий составит 100–500 млн руб. в год в зависимости от объемов выпуска. Автопроизводители намерены добиться отмены повышения акцизов, а в случае неудачи потребовать от российского правительства компенсаций.

Напомним, что предложение ввести новые категории акцизов на машины мощностью более 200 л.с. содержатся в проекте бюджета России на 2018–2020 годы.

Окончательно решен вопрос с повышением акциза на топливо: в 2018 году он вырастет дважды по 50 коп., в начале года и с 1 июля.

Фото: Toyota