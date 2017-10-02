Пьяный за рулем, матерящийся, лишенный прав священник? Есть такой, пошел под суд!

17 сентября этого года сургутские полицейские задержали кроссовер Nissan X-Trail, в котором в состоянии алкогольного делирия, больше известного в народе как белая горячка, находился иерей Иоанн Константинович Дарий 1979 года рождения. Спустя две недели после происшествия против него возбуждено уголовное дело.

Настоятеля православного храма задержали на улице Крылова в городе Сургуте. Полицейские обнаружили у него явные признаки опьянения: священник оказал при задержании сопротивление, выкрикивал в адрес стражей порядка нехорошие слова, а затем как будто впал в ступор, не понимая, что вокруг происходит. Он также звал на помощь полицию, при том что в это время сидел в полицейской машине в окружении полицейских. После очередного приступа агрессии стражам порядка пришлось надеть на задержанного смирительную рубашку. В социальных сетях опубликован видеоролик процесса задержания, но поскольку в нем содержится ненормативная лексика, мы не можем его здесь показать.

По факту задержания против священника было возбуждено три административных дела: по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения» и статье 12.6 КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». По ним нарушителю назначены штрафы на общую сумму 2500 рублей.

Сегодня утром пресс-служба УМВД России по городу Сургуту сообщила, что в отношении священника вдобавок возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», так как выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав сроком на полтора года за пьяную езду и оштрафован на 30 тысяч рублей. По этой статье представителю духовенства грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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Фото: YouTube