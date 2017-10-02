Специально для России — Kia Rio превращается в кроссовер

Kia анонсировала создание новой линейки автомобилей, разработанных специально для России. Подробности о первой модели обещают раскрыть в ближайшее время.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Новая линейка получила название X-Line. Корейцы серьезно заинтриговали всех, опубликовав лишь видеотизер, в котором мелькают части автомобилей, а на единственном изображении представлен профиль автомобиля, отдаленно напоминающего кроссовер. «Сохраняя все лучшие качества самых популярных моделей Kia, X-Line расширяет их возможности», — таким текстом компания сопроводила анонс будущей новинки.

Если внимательно приглядеться к видео, то пару секунд в нем мелькает задняя часть машины. Она очень напоминает хэтчбек Kia KX Cross, уже продающийся в Китае. KX Cross — приподнятая версия хэтчбека K2, а эта модель у нас известна под именем Rio. Правда, до России добрался только седан второго поколения.

От обычного хэтчбека его отличает увеличенный дорожный просвет, защитный обвес по периметру и рейлинги на крыше. Технически модель будет полностью идентична седану, то есть получит 1,4- и 1,6-литровый бензиновые двигатели мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Основным конкурентом на нашем рынке станет Renault Sandero Stepway.

К тому же само название X-Line говорит о кроссоверной направленности будущей линейки. Вероятнее всего, следом за первой моделью Kia «овнедорожит» почти все модели по одному принципу: защитный пластиковый обвес, немного увеличенный клиренс и эксклюзивные детали в экстерьере и интерьере.

  • В Китае у Kia есть и более бюджетная, чем K2/Rio, модель — недавно там стартовали продажи ультрабюджетного седана Pegas.
  • Седан Kia Rio борется за лидерство по популярности среди новых автомобилей, продаваемых на российском рынке.

Фото, видео: Kia

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Отзывы о Kia Rio (6)

Kia 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

НАДЕЖНЫЙ!!! Теплый!!! Достаточно динамичный. Неплохое оснащение за свои деньги (на 2013 г. —560 т.р.)(за которое в других авто надо доплачивать). Плоский пол заднего ряда сидений. БАГАЖНИК!!!

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!! Сверчки! Не очень уверенно на скоростях больше 140 (Приора увереннее держала трассу).

Комментарий:

Прочитал комментарии и задумался.. Я походу зажрался.. Если я езжу на авто 4 года, и за это время не разу не был в сервисе по поводу поломки автомобиля!! Я действительно зажрался! Опыт владения 4 предыдущими авто заставил меня выучить всю матчасть, цены на з/ч, адреса сервисов, и быть готовым к ...

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Комментарии (24)

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Что народ спорит...Ни чего не видно,что там будет!как приедет можно сравниыать с чем то.

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0

Икс-лайн? Значит, будет конкурировать с Икс-кодом от Икс-рэя )))

На этот раз корейцы не блещут оригинальностью. Посмотрим, блеснут ли ценой. Полагаю, комплектация с кондиционером пойдёт от 850000 рублей. Единственное преимущество перед вазовским иксом — это наличие акпп.

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0

Было бы не плохо если бы это был универсал, а не малюсенький хеч, с большим клиренсом и ценой!

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0

Ещё один китайский хлам притащили... Ничего, наши олухи за 1,5 ляма в кредит купят!!!

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0

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е

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-3

рио кросс — маркетинговое недоразумение. Кросс от ваза имеет 203 мм, а корейцы смешные 175 мм смогли выжать. У обычных тазиков клиренс выше.

Забавно, что теперь будут говорить кореефаны, еще недавно (при новостях о весте sw) они кричали на всех форумах, что универсалы никому в россии не нужны!)

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0

Не сочтите за рекламу, но если мы говорим о псевдокроссоверах, я бы купил гили х7. Там по крайней мере багажник около 600 литров и на задних креслах можно нормаль но сидеть а ценник тот же.

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+2

Даешь Сид универсал с повышенным клиренсом!

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+3

Упс. У ВАЗомаркетолухов пердаки сжались:)

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-6

Чего только не придумают, лишь бы Фиат в Россию не пускать. Особенно умиляет фраза «Сохраняя все лучшие качества...» при лидерстве Kia Rio в печальной статистике ДТП.

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+1
робот

А что кто-то Фиат не пускает в Россию? Может и номером соответствующего приказа Минпромторга поделитесь? Или его просто тут никто не покупает?

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+2
Слава

Не покупают, потому, что не могут купить. Тут на днях папа ФИАТ опять надрал задницу немецкой шпане на Северной петле. Читателям ЗР об этом просто не рассказывают. И о лидере по надёжности среди 5-летних автомобилей в сегменте А ФИАТ-500 тоже молчок. Похоже на заговор молчания.

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0
робот

Тут на днях папафиат знатно опозорился на Сепанге на глазах у всей автоспортивной общественности.

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+3
Слава

Папа Фиат побил рекорд трассы 2004 года и ничего в этом зазорного нет. У других это уже не получится. Никогда.

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-1
Слава

Конечно, не покупают. Помните Фиат 124? С 1971-го по 2012-й его выпускали — надоел шокапец.

Фиат только пусти — потом еще 42 года будет какая-нибудь Албеа и только она:)

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0
Каплан Илья

Чинквеченто уже 60 лет стукнуло, а он и сегодня моложе всех молодых.

ФИАТ-124 Спайдер в РФ засекречен и его не пускают, боятся массового разочарования потребителей в ассортименте российского рынка.

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+1
робот

ДТП по причине отказа техники????

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0
Безымянный

ДТП по причине «лучших качеств» водителя и автомобиля.

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0
робот

А фиат вроде с сервисом обоср...ся,.а так конечно машинки интересные есть

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0

Степвэй, конечно не конкурент. Разные, я думаю, будут группы потенциальных покупателей. А вот с Вестой кросс борьба будет жесткой....

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0
Безымянный

Почему не конкурент?

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-1
Stansfield

Стэпвэй покупают от 35, скорее даже от 40. Имею ввиду возраст покупателей. Стэпвэй (как и Логан с Сандэриком) более «пенсионерский» авто что ли...Статистикой не располагаю, это наблюдения))))) Рио кросс будет более молодежным. Поэтому, я думаю, что бадаться они будут с Вестой. Чтож интересно будет посмотреть. Справедливости ради хочу отметить, что ни первая ни вторая кроссоверами не являются))))

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0
Безымянный

Что первая, что вторая кроссоверами таки являются. Как и X-Ray и Soul...

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-2
СерЖ

Если пользоваться информацией из википедии, то да. Я считаю, что кроссовер — это все таки самостоятельный, то есть созданный заново, авто, имеющий полный привод. Естественно при его проектировании используются существующие базы и узлы от легкового ряда. А поднятие авто на 1–2 см. и тюнинг пластиком — ?.... И этого достаточно для перевода в другой класс? Для меня сомнительно.... Если кого устраивает — ваше дело.

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+5
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