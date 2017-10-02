Kia анонсировала создание новой линейки автомобилей, разработанных специально для России. Подробности о первой модели обещают раскрыть в ближайшее время.

Новая линейка получила название X-Line. Корейцы серьезно заинтриговали всех, опубликовав лишь видеотизер, в котором мелькают части автомобилей, а на единственном изображении представлен профиль автомобиля, отдаленно напоминающего кроссовер. «Сохраняя все лучшие качества самых популярных моделей Kia, X-Line расширяет их возможности», — таким текстом компания сопроводила анонс будущей новинки.

Если внимательно приглядеться к видео, то пару секунд в нем мелькает задняя часть машины. Она очень напоминает хэтчбек Kia KX Cross, уже продающийся в Китае. KX Cross — приподнятая версия хэтчбека K2, а эта модель у нас известна под именем Rio. Правда, до России добрался только седан второго поколения.

От обычного хэтчбека его отличает увеличенный дорожный просвет, защитный обвес по периметру и рейлинги на крыше. Технически модель будет полностью идентична седану, то есть получит 1,4- и 1,6-литровый бензиновые двигатели мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Основным конкурентом на нашем рынке станет Renault Sandero Stepway.

К тому же само название X-Line говорит о кроссоверной направленности будущей линейки. Вероятнее всего, следом за первой моделью Kia «овнедорожит» почти все модели по одному принципу: защитный пластиковый обвес, немного увеличенный клиренс и эксклюзивные детали в экстерьере и интерьере.

В Китае у Kia есть и более бюджетная, чем K2/Rio, модель — недавно там стартовали продажи ультрабюджетного седана Pegas.

Седан Kia Rio борется за лидерство по популярности среди новых автомобилей, продаваемых на российском рынке.

Фото, видео: Kia