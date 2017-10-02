Невыездная «планка» для должников по штрафам стала выше — 30 000 рублей

Сумма минимального долга, при которой к должнику может быть применен запрет выезда за границу, увеличена втрое. Соответствующий закон вступил в силу. Кроме того, упрощается процедура снятия ограничения, если долг будет погашен.

С октября в России вступает в силу ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников. Если раньше процедура была довольно громоздкой, то теперь снять ограничение пристав-исполнитель сможет сразу после того (не позднее одного дня), как получит информацию о погашении долга из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). После снятия ограничения информация незамедлительно поступает по защищенным каналам связи в Пограничную службу ФСБ. Сведения об оплате задолженности в ГИС ГМП обязаны незамедлительно передавать банки, через которые должник расплачивался.

До 30 тыс. рублей, согласно закону, повышена минимальная сумма долга, при которой должнику «заказан» выезд за границу. Есть исключения — это долги по алиментам, выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца. В этих случаях порог остается прежний — 10 тыс. рублей. Также остается прежней «планка» невыездного долга (10 тыс. рублей) для тех неплательщиков, которые не погасят долг в течение двух месяцев с момента истечения срока для добровольного погашения, а он, напомним, составляет пять дней.

Сейчас невыездными остаются около 1,6 млн неплательщиков, почти четверть — должники по алиментам. Приставы считают, что эта мера ограничения для таких граждан вполне эффективная. По информации ФССП, с начала 2017 года вынесено 1,08 млн исполнительных производств, по ним уже выплачено долгов на 41,1 млрд рублей.

В 2014 году было вынесено 270 тыс. новых «невыездных» постановлений, в 2015 году — 439 тыс., в 2016 году — 783 тыс., за восемь месяцев этого года — 1,6 млн. Если учитывать, что постановление действует полгода, а затем (если долг не был погашен) выносится новое, то за восемь месяцев этого года было вынесено 2,2 млн постановлений, столько же, сколько за весь 2016 год.

Фото: Сергей Николаев/ТАСС

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Комментарии (2)

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Выездная планка повысилась, но по факту не повысилась. Могли бы уж для всех повысить. Сейчас 10 тыс. руб — это два, три штрафа за парковку

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