Конкурент Лады Весты от Lifan получит новый двигатель и вариатор

Компания Lifan получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Solano II, продажи которого на российском рынке начались осенью прошлого года.

Lifan Solano II — прямой конкурент вазовской Ладе Весте, его длина после рестайлинга выросла до 4620 мм, а размер колесной базы составляет 2605 мм. Но сегодня седан продается лишь с одним безальтернативным сочетанием: 1,5-литровый бензиновый двигатель (100 л.с.) и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Согласно появившемуся в базе данных Росстандарта ОТТС, этот силовой агрегат получит также версию с вариатором. Кроме того, в гамме появится и более мощный вариант: Lifan намерен продавать у нас Solano II с 1,8-литровым 125-сильным бензиновым двигателем.

Эта версия, судя по документу, будет также доступна с механической коробкой и вариатором. Но нельзя исключать и того, что более мощный вариант будут предлагать исключительно с бесступенчатой трансмиссией.

В заявленную в ОТТС комплектацию входят две подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, зеркала с электроприводом и подогревом, система стабилизации, аудиосистема или мультимедийная система с навигацией и камерой заднего вида.

Седан Lifan Solano с 1,5-литровым двигателем представлен на российском рынке в трех комплектациях (Basic, Comfort и Luxury) по цене от 509 900 до 654 900 руб. за автомобили этого года выпуска. О том, когда начнутся продажи машины с более мощным двигателем, пока никакой информации нет.

Кроме седана Solano на нашем рынке присутствуют и другие модели Лифана. Так, в прошлом году появился обновленный кроссовер X60.

У себя на родине Lifan ведет довольно агрессивную маркетинговую политику. Так, новый кроссовер Lifan X80 предлагается по цене более компактных и бюджетных моделей.

Фото: Lifan