Звезда «Дома-2» шокировала полицию ездой на кровати по центру Москвы

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова проехалась по городу в установленной на прицеп кровати в рамках съемок нового рекламного клипа. С полицией данная акция согласована не была, поэтому съемочную группу подвергли административному наказанию.

Прежде полицейских лежащая на кровати прямо посередине дороги девушка заинтересовала многочисленных проезжающих мимо мужчин, которые явно хотели с ней познакомиться поближе.

Судя по публикациям в соцсетях, съемки происходили две недели назад, сама Ольга Бузова сообщила, что это некая реклама, которую скоро можно будет увидеть на всех телеканалах страны. Поп-звезда далеко не первый раз позирует на камеру в постели, но на дорогу в таком виде выехала впервые.

По данным сетевого издания телеграм-канала Mash, буксировал прицеп с кроватью автомобиль марки Ford, однако в статичных кадрах на его место ставили более престижный белый Гелендваген. Также, по неподтвержденным данным, на съемках присутствовали сотрудники Патрульно-постовой службы, но без специального на то разрешения.

Прибывший на место съемок экипаж ДПС составил административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Штраф за такое правонарушение составляет всего 1000 рублей. К слову, в июле Госдума предложила его увеличить до 3500 рублей, но это в любом случае мелочь для знаменитостей уровня Ольги Бузовой.

Бузова прославилась благодаря своему участию в скандально известном бесконечном реалити-шоу «Дом-2», после чего снималась в телесериалах и начала карьеру певицы и модельера.

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Фото: instagram.com/buzova86

Видео: YouTube