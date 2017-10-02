Звезда «Дома-2» шокировала полицию ездой на кровати по центру Москвы

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова проехалась по городу в установленной на прицеп кровати в рамках съемок нового рекламного клипа. С полицией данная акция согласована не была, поэтому съемочную группу подвергли административному наказанию.

Прежде полицейских лежащая на кровати прямо посередине дороги девушка заинтересовала многочисленных проезжающих мимо мужчин, которые явно хотели с ней познакомиться поближе.

Судя по публикациям в соцсетях, съемки происходили две недели назад, сама Ольга Бузова сообщила, что это некая реклама, которую скоро можно будет увидеть на всех телеканалах страны. Поп-звезда далеко не первый раз позирует на камеру в постели, но на дорогу в таком виде выехала впервые.

По данным сетевого издания телеграм-канала Mash, буксировал прицеп с кроватью автомобиль марки Ford, однако в статичных кадрах на его место ставили более престижный белый Гелендваген. Также, по неподтвержденным данным, на съемках присутствовали сотрудники Патрульно-постовой службы, но без специального на то разрешения.

Прибывший на место съемок экипаж ДПС составил административный протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». Штраф за такое правонарушение составляет всего 1000 рублей. К слову, в июле Госдума предложила его увеличить до 3500 рублей, но это в любом случае мелочь для знаменитостей уровня Ольги Бузовой.

Бузова прославилась благодаря своему участию в скандально известном бесконечном реалити-шоу «Дом-2», после чего снималась в телесериалах и начала карьеру певицы и модельера.

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Фото: instagram.com/buzova86

Видео: YouTube

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Комментарии (12)

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—Ты чё там здесь?Как это вапще?Вапще!

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+1

Вопрос наверное к Кадакову или Саруханову — по плану в сутки на сайте ЗР сколько новых заметок должно появляться?

Судя по всему эта разнарядка имеет место быть и в принципе [у нас не ругаются] чем написано, главное чтобы страничная масса регулярно прирастала. Ничем другим я эту вакханалию скромно подписанную «онлайн-редакция» объяснить не могу...

Как раз тот случай когда количество главнее качества, а на качество материала вообще плевать.

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За рулем совсем скатился в желтуху...позор!

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"...хочется нежно погладить по голове и спросить: "Ну, как ты живешь без могов-то?"...

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#
-1

Катин кумир, походу:)

Любое действие через кровать:)

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Я не знаю, что такое Дом-2 (ну, кроме названия), но подозреваю, что это не история про ещё один псевдоним Франчески Ривелли, да и в буксире был явно не Челентано.

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Akopov Mikhail

Миша, вы всё девственником прикидываетесь. Ой, шалун...

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робот

Робот, вы — глупы.

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Akopov Mikhail

Я знаю. Кто не был глуп, тот не был молод. Старому дураку этого уже не понять.

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Akopov Mikhail

А вам внимания не хватает, и чо теперь?:)

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Каплан Илья

«Дураки обожают собираться в стаю» — хотите стать главным, во всей красе? А что, у Вас получится.

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Демократически настроенная дегенерация молодёжи. Ничего не поделаешь, за это проголосовал народ.

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