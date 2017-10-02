Российский родстер «Крым» будет доступен в трех версиях

Создатели родстера «Крым» рассказали о том, что машина будет доступна в трех версиях: экстремальной VIP, средней и базовой. Из отличий только техническая начинка и, соответственно, динамические показатели.

Как заявили создатели родстера из МГТУ им. Баумана, самая мощная версия по энерговооруженности сможет соперничать с лучшими представителями класса благодаря низкой массе автомобиля, которая в топовой версии не превысит 900 кг.

Однако выпуск такой машины будет возможен при наличии на нее спроса, а пока создатели намерены сосредоточиться на более доступных вариантах.

«За счет того, что машина в топовой комплектации будет обладать экстремально низкой массой для этого класса, а есть такое понятие, как энерговооружённость, то есть сколько лошадиных сил на 1 кг приходится, то в этом плане мы можем соперничать не только с Maserati, но и с более мощными собратьями. Все будет зависеть от того, в какую ценовую нишу мы хотим попасть изначально. Если мы увидим интерес потенциальных покупателей и нам будут понятны ценовые рамки, то мы можем позволить себе делать очень легкий автомобиль и при этом использовать мощную силовую установку», — пояснил телеканалу «Звезда» профессор кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко.

Родстер построен на платформе Lada Kalina, он получил среднемоторную компоновку и имеет кузов из композитных материалов, что должно сэкономить вес. Подвеска полностью позаимствована у вазовской модели.

Прототип машины, который демонстрировался несколько лет назад, был оснащен 1,6-литровым двигателем. С ним, по заявлениям разработчиков, родстер способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 секунды и достигнуть максимальной скорости в 220 км/ч. Родстер получился очень компактным: его длина составляет 3484 мм, ширина — 1679 мм, база равна 2470 мм.

Разработчики родстера планируют запустить его в мелкосерийное производство через 2–3 года. Впрочем, когда родстер впервые показали на Московском международном автосалоне в Москве в 2014 году, его разработчики из Бауманки обещали показать серийный автомобиль уже через год.

  • В России родстеры и кабриолеты скорее экзотика. Кстати, один из родстеров, Ferrari F430, принадлежащий московской фирме каршеринга, недавно попал в аварию.
  • А самый крутой родстер в мире — Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2014 года выпуска будет выставлен на онлайн-аукцион.

Российский родстер «Крым» будет доступен в трех версиях

Фото: из архива «За рулем»

Российский родстер «Крым» будет доступен в трех версиях
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Комментарии (9)

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Крым, Крым наш...

Фильм Крым, шампанское Крым, автомобиль Крым.

Крым название татарское.

Можно было и другое название дать.

Таври́да — название Крымского полуострова после его присоединения к России (1783), одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма.

Таврика и Таврия — синонимы Крыма.

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+1

Неплохие деньги выделяются в РФ на образование, раз государственный вуз может позволить себе построить несколько автомобилей, сертифицировать их и запустить в мелкую серию.

Относительно родстера: брезентовая крыша без сервопривода — это ХХ век. Дороже 700000 рублей такой автомобиль не продать.

Полагаю, что несколько штук могут приобрести патриотически настроенные бизнесмены, несколько штук разойдутся по крупным госкомпаниям и ещё сотню возьмут обычные покупатели. Предлагаю правительству закупить партию таких машин в подарок призёрам Олимпийских игр вместо непатриотичных немецких автомобилей.

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+3

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543

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-2

Одни сплошные громкие слова о том, что вот-вот запустят в серию. Никуда они это не запустят, одна болтовня.

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+3

Ржака. Бауманка решила срубить какой-нибудь правительственный грант, растащить его и ничего не делать? Лучше бы сказали, что он будет электрическим, это хотя бы модно. Вопрос, почему Крым наше все? Ответ, потому как ничего другого нет

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+2

Очередной лохотрон!

Пытаются сыграть на звучном имени, чтобы собрать инвестиции, а потом исчезнуть. Маруся сдулась, так и не начав. Про ё-мобиль уже лет 10 слышим, что вот-вот начнут, а тем временем деньги инвестируются, в т.ч. налогоплательщиками.

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+2

... в трех версиях:

Крымнаш — с мотором от ЛаЖы.

Крымненаш — с мотором от Таврии.

Ккрым Курилы эдишен — с 2JZ:)

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+1

Maserati тоже до 100 км/час разгоняется за 8,6 сек? И максимальная скорость 220 км/час? :)))

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«будет доступна в трех версиях: экстремальной VIP» — экстремальной очень импотентной персоной. Это как понимать?

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