Российский родстер «Крым» будет доступен в трех версиях

Создатели родстера «Крым» рассказали о том, что машина будет доступна в трех версиях: экстремальной VIP, средней и базовой. Из отличий только техническая начинка и, соответственно, динамические показатели.

Как заявили создатели родстера из МГТУ им. Баумана, самая мощная версия по энерговооруженности сможет соперничать с лучшими представителями класса благодаря низкой массе автомобиля, которая в топовой версии не превысит 900 кг.

Однако выпуск такой машины будет возможен при наличии на нее спроса, а пока создатели намерены сосредоточиться на более доступных вариантах.

«За счет того, что машина в топовой комплектации будет обладать экстремально низкой массой для этого класса, а есть такое понятие, как энерговооружённость, то есть сколько лошадиных сил на 1 кг приходится, то в этом плане мы можем соперничать не только с Maserati, но и с более мощными собратьями. Все будет зависеть от того, в какую ценовую нишу мы хотим попасть изначально. Если мы увидим интерес потенциальных покупателей и нам будут понятны ценовые рамки, то мы можем позволить себе делать очень легкий автомобиль и при этом использовать мощную силовую установку», — пояснил телеканалу «Звезда» профессор кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко.

Родстер построен на платформе Lada Kalina, он получил среднемоторную компоновку и имеет кузов из композитных материалов, что должно сэкономить вес. Подвеска полностью позаимствована у вазовской модели.

Прототип машины, который демонстрировался несколько лет назад, был оснащен 1,6-литровым двигателем. С ним, по заявлениям разработчиков, родстер способен разогнаться до 100 км/ч за 8,6 секунды и достигнуть максимальной скорости в 220 км/ч. Родстер получился очень компактным: его длина составляет 3484 мм, ширина — 1679 мм, база равна 2470 мм.

Разработчики родстера планируют запустить его в мелкосерийное производство через 2–3 года. Впрочем, когда родстер впервые показали на Московском международном автосалоне в Москве в 2014 году, его разработчики из Бауманки обещали показать серийный автомобиль уже через год.

В России родстеры и кабриолеты скорее экзотика. Кстати, один из родстеров, Ferrari F430, принадлежащий московской фирме каршеринга, недавно попал в аварию.

А самый крутой родстер в мире — Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2014 года выпуска будет выставлен на онлайн-аукцион.

Фото: из архива «За рулем»