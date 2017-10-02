Яндекс.Навигатор научился рассчитывать скорость потоков по полосам

Приложение теперь прокладывает маршрут с учетом скорости движения машин в разных полосах магистрали. Это позволяет сэкономить время водителя.

Приложение Яндекса теперь еще и определяет самый быстрый вариант проезда, учитывая скорость потока. Дело в том, что она может существенно отличаться — например, часть автомобилей стоит в пробке на съезд, тогда как остальные машины едут прямо без задержек.

Навигатор анализирует скорость движения каждого потока и, если есть самый быстрый маршрут, предлагает его водителю. В новой версии сервиса можно даже сравнить два маршрута, сделав для этого всего два клика. Причем анализируется не только текущая ситуация, но и история пробок за несколько месяцев. То есть водителю предлагается еще и некий прогноз, вероятность того, как будет меняться ситуация во время его движения. Способно приложение определить и глухие пробки и заблаговременно предупредить о них водителя, чтобы он успел изменить маршрут до того, как попадет в поток, ведущий к затору.

Разработчики приложения говорят, что поскольку осенью загруженность дорог в городах-миллионниках возрастает, новая функция поможет пережить это время с минимальными потерями.

Бесплатным приложением Яндекс.Навигатор пользуются почти 14 миллионов человек в месяц, с помощью него можно приложить маршруты в объезд пробок, найти парковку, узнать о камерах, авариях и ремонтных работах.

Еще один успешный сервис Яндекс.Такси планирует объединиться со своим основным конкурентом Uber, и похоже,ФАС ничего не имеет против этой сделки.

Фото: «За рулем»