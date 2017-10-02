Москвичка, оштрафованная на 320 тыс. рублей за неправильную парковку, признала вину

Анна Назарова, которой «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) выписал гигантский штраф, признала, что допустила ошибку при оформлении резидентного разрешения на парковку. В ситуацию, однако, вмешалась московская мэрия.

О судебной эпопее вокруг 320-тысячного штрафа за парковку, выписанного жительнице столичного района Дорогомилово, «За рулем» подробно рассказывал на прошлой неделе. Напомним, что автовладелица вовсе не намеревалась нарушать закон: вместо нового ежегодного разрешения на льготную парковку в центре города (резиденты могут бесплатно ставить машины в своем районе с 20:00 до 8:00) она повторно оплатила прошлогоднее, а потом получила от АМПП штраф в размере 320 тысяч рублей за неоплаченную в течение длительного времени парковку.

Разбирательство в Дорогомиловском суде окончилось не в пользу Назаровой: судья встал на сторону «Московского паркинга», после чего женщина заявила о намерении обжаловать это решение в Мосгорсуде. Позже, однако, появилось сообщение о том, что Назарова признала, что совершила ошибку при оплате резидентного места, однако будет ли она в итоге платить штраф, пока неизвестно — в ситуацию вмешались высшие московские чиновники, слова автовладелицы цитирует агентство ТАСС:

«Был ряд ошибок, которые я совершила. Представители департамента транспорта Москвы встретились со мной, и было принято решение разобраться в ситуации совместно и помочь решить вопрос. Заранее хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Максима Ликсутова за внимание к моей проблеме».

Без сомнения, мэр столицы и его заместитель смогут найти удовлетворяющее всех решение этой непростой ситуации, редакция «За рулем» будет следить за ее развитием.

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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС