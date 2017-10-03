Камера-рекордсмен обманула 10 000 водителей

В Москве разгорелся очередной скандал: выяснилось, что одна из камер работала в неверном режиме и уже успела выписать автомобилистам около 10 тысяч постановлений о штрафе.

Камера «Стрелка-СТ» установлена по адресу улица Нижегородская, дом 94к1. Примерно с 12 сентября она внезапно (а в Москве все происходит внезапно, взять хотя бы исчезнувшую реверсивную полосу) стала фиксировать выезд на полосу общественного транспорта и движение по ней.

Однако никакой выделенной полосы в этом месте нет: она начинается от Абельмановской улицы и идет до Третьего транспортного кольца, затем заканчивается и вновь начинается от дома 2 по Рязанскому проспекту и тянется до МКАДа. Участок, где расположена камера, находится между этими участками.

Вначале автомобилисты решили, что выделенная полоса для общественного транспорта уже запущена, а в спешке из-за программы «Моя улица» с соответствующих знаков забыли снять непрозрачные пакеты. Но, как выяснилось, камеру просто настроили на фиксацию нового нарушения, и она выписывала штрафы за езду по несуществующей выделенке.

«При настройке оператору такой камеры нужно выбрать, какие функции она будет выполнять: измерять только скорость или скорость и расположение автомобилей на трассе — видимо, кто-то погорячился и поставил галочку в графе с выделенной полосой. Случайно или не случайно — не знаю, — рассказал „Газете.Ru“ разработчик стандартов для камер фотовидеофиксации нарушений ПДД Роман Шухман. — Так или иначе, камера отправила тысячи штрафов, а водители вынуждены теперь их оспаривать».

Менее чем за месяц камера успела выписать около 10 тыс. штрафов. С учетом того, что в Москве за выезд на выделенку штраф составляет 3000 руб., общая сумма незаконно выписанных штрафов составила 30 млн руб.

Конечно же, большинство автомобилистов начали оспаривать выписанные постановления. На отмену штрафа есть 30 дней, все заявления принимаются в ГИБДД Москвы по адресу ул. Садовая-Самотечная, 1. 

Любопытно, что в ЦОДД Москвы, как и в случае с исчезнувшей реверсивной полосой на проспекте Мира, не смогли оперативно дать никаких комментариев.

  • Камеры в Москве постоянно дают сбои. Например, одному автомобилисту пришел штраф за пересечение сплошной линии разметки. На фотографиях отчетливо видно, что «нарушителем» выступила тень от машины.
  • В Москве работает система «Пит-Стоп», позволяющая переключать камеры фиксации в ручной режим и превращать их в радары. Информация с камеры передается ближайшему экипажу ДПС, который и ловит нарушителя.

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (10)

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«Конечно же, большинство автомобилистов начали оспаривать выписанные постановления. На отмену штрафа есть 30 дней, все заявления принимаются в ГИБДД Москвы по адресу ул. Садовая-Самотечная, 1.» — а почему водитель должен еще и оспаривать НЕЗАКОННЫЙ штраф, что-то кому-то доказывать??? Да еще и нужно успеть уложиться в 30 дней.

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0

Камера ошалела от данной ей власти и стала злоупотреблять)).

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0

Тут напрашиваются вопросы:

1. Почему, про обнаружении такой грубейшей ошибки, нельзя отменить незаконно выписанные постановления? Почему теперь невиновные должны доказывать свою невиновность?

2. Кто понесёт ответственность за этот беспредел?

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+6

Оказывается и электроника может обманывать.теперь люди тратят свое личное время на опровержение,а кто то забил и деньги просто не вернут.солидная добавка к плану по штрафам.

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+2

И вот что интересно — «почему-то» камеры в рашке всегда ошибаются не в пользу владельца.

Рашка всегда в своём репертуаре.

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-2
Олег Смирнов

Не понял, а ты хохлашка чо ли? Новоявленый [у нас не ругаются]?)

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+2
Безымянный

Нет, дeбuл, я русский. И живу в рашке. Хотя предпочёл бы жить глистом в )I(oпe обезьяны.

А хохлашкам ты можешь только завидовать — у них хотя бы хватает смелости вставлять 3.14здюлей властьимущим ворам. Рашкиянцы на это не способны — трyсливая нация пoдлых рабов.

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-3
Безымянный

Ты бестолочь чтоли?))) Рашка и в гандурасе называеться рашкой.)))

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-2
Олег Смирнов

За базаром следи!...редиска.

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+2
Безымянный

Найух иди.

Я доступно объясняю?

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-3
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