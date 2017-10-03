Въехать на закрывающийся железнодорожный переезд — едва ли не самый глупый поступок, который может совершить водитель. Лишь благодаря провидению в инциденте, имевшем место в Польше, никто не пострадал.

Дело происходило 26 сентября под Варшавой, автобус вез пассажиров в аэропорт, и, вероятно, они опаздывали на рейс, что побудило водителя на безрассудный поступок — проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Непосредственно пути он действительно успел проехать, но затем уперся в опустившийся шлагбаум — корма автобуса осталась в опасной близости от рельсов, и стало ясно, что столкновение неизбежно. Вместо того чтобы дать газу и снести тяжелой машиной шлагбаум, водитель покинул автобус, вышел на рельсы и стал подпрыгивать и махать руками, подавая таким образом надвигающемуся поезду сигналы об аварийной остановке. Вслед за водителем из автобуса через переднюю дверь стали выбегать пассажиры — он даже не удосужился открыть все двери, чтобы люди могли спастись!

Поезд, разумеется, вовремя остановиться не успел и смазал корму автобуса, но никто, к счастью, не пострадал. Страшно подумать, что было бы, если бы шлагбаум не находился на достаточном расстоянии от путей и автобус встал непосредственно на рельсах. В автобусе находилось 40 человек, поезд перевозил более 200 пассажиров.

Похожий инцидент имел место летом в английском графстве Лестершир — там поезд едва не снес переезжавший железную дорогу трактор с прицепом.

Также летом «За рулем» публиковал видео из России, в котором водитель «уазика» до последнего пытается спасти застрявшую на железнодорожных путях машину от столкновения с поездом.

Фото, видео: YouTube