Триллион рублей: столько потратили россияне на новые иномарки

Наши соотечественники стали больше тратить на покупку новых автомобилей, выручка только зарубежных автопроизводителей подскочила на 11%. В лидерах все те же, но динамика меняется.

Исследование рынка новых легковых автомобилей в России в январе — августе 2017 года показало, что за это время жители России потратили на покупку новых иномарок 1,1 трлн рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Лидером по выручке стала японская Toyota, которая заработала на нашем рынке за отчетный период 134 млрд рублей, что, правда, на 2% меньше, чем годом ранее. На втором месте корейская Kia, чей доход на нашем рынке составил 127 млрд руб., это на 40% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Третье место у корейской Hyundai, которой удалось выручить 99 млрд рублей, плюс 20% к прошлогодним результатам. В пятерку лидеров также попали Mercedes-Benz (96 млрд руб.; —7%) и BMW (72 млрд руб.; +13%).

В целом же доля иномарок в общем объеме выручки от продажи новых легковых автомобилей в стране составила 90%. Оставшиеся десять процентов пришлись на машины отечественных марок, чей объем выручки составил около 115 млрд рублей (+16%).

В августе Россия заняла второе место среди европейских стран по продажам машин. Всего в нашей стране нашли своих покупателей 132 742 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 16,7% больше, чем в августе прошлого года.

Доля иномарок в автопарке страны составляет 60%, а всего их насчитывается более 25 млн штук.

в автопарке страны составляет 60%, а всего их насчитывается более 25 млн штук. Охотнее всего покупают машины сегментов В и SUV, они долгое время остаются самыми популярными в нашей стране.

Практически во всех регионах продажи выросли, таких, где они упали, насчитывается всего девять.

Среди кроссоверов и внедорожников самым востребованным остается Рено Дастер, 3500 этих кроссоверов было поставлено на учет в августе.

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