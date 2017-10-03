Кара с небес: десятки машин в Омске испортили химические осадки

Омские автомобилисты, изможденные плохими дорогами, столкнулись с новой бедой — странными осадками белого цвета. Удалить их на мойке не удается: осадок проявляется вновь.

В Сети можно услышать немало историй от автомобилистов, неудачно оставивших свои машины возле стройплощадки и на другой день получивших кузов, заляпанный каплями бетонной смеси, которую невозможно отмыть. Некоторым пострадавшим удается стрясти со страховой полную перекраску, другие судятся со строителями, а вот что делать омским автовладельцам, пока непонятно. В ночь с 1 на 2 октября в некоторых районах города выпали осадки неизвестного происхождения, оставившие на машинах белый налет. Если пытаться удалить его салфеткой, то на краске появляются царапины. Мойка тоже не помогает — после высыхания налет проявляется снова.

Часть пострадавших грешит на одну из местных ТЭЦ, где «сжигают всякую дрянь», другие винят находящийся неподалеку нефтеперерабатывающий завод. Многие жители также жаловались на белый осадок на одежде и неприятный запах в воздухе. Официальные власти эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

О том, как правильно вернуть первоначальный блеск кузову, читайте в материале эксперта «За рулем».

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Фото: Вячеслав Брюханов — vk.com/aomsk