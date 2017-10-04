Копилку экстремальных случаев укладки асфальта пополнили дорожники Норильска: житель города снял на видео, как они работают поверх снега.

Показанные в ролике ремонтные работы происходили в начале этой недели у торгового комплекса «Диско» на улице Энтузиастов. В принципе, существуют технологии укладки асфальта зимой, но применяются они, как правило, только для срочного ямочного ремонта, а здесь асфальтом закатали достаточно большую площадь.

Местных жителей подвиг дорожников не впечатлил, в социальных сетях над ними откровенно иронизируют. Вот, например, несколько комментариев из группы «Типичный Норильск» социальной сети ВКонтакте:

«Когда немного не уложились в сроки».

«Заезжие гастролеры. Тендер выиграли. Улетят домой и совесть чиста».

«На Строителей, 29 в июле в воду укатывали».

«Все и так ясно... Коэффициент в сметах стоит зимний… Денег больше платят... На следующий год будут переделывать... И так везде… Иначе бы без денег дорожники сидели бы...»

Укладка асфальта на снег происходила в Норильске и на прошлой неделе во дворах жилых домов. Местные жители рассказывают, что до этого там был удален старый слой асфальта, а новый дорожники положить не успели, наступила зима. Рабочие, конечно, старались смести снег в том месте, куда потом положили асфальт, но насколько качественным окажется такой ремонт, большой вопрос.

В июне дорожные рабочие Екатеринбурга закатали в асфальт старый пень, торчащий посреди дороги. Там же в июне происходила укладка асфальта во время дождя.

В сентябре в Красноярске дорожники уложили асфальт поверх большой лужи.

Фото: vk.com/norilsk_news

Видео: YouTube