Toyota снизила в России цены на кроссовер Highlander

Компания Toyota объявила о снижении цен на кроссовер Highlander, который заодно обзавелся новой базовой комплектацией.

Toyota Highlander

С октября большой кроссовер Toyota Highlander предлагается дилерами в новой базовой комплектации, которая получила название «Элеганс». Она включает в себя рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, трехзонный климат-контроль, обогрев сидений первых двух рядов, водительское сиденье с электрорегулировками кресла, систему бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, электропривод багажной двери. Обойдется такая машина в 3 226 000 руб.

Одновременно компания снизила цены и на прежние комплектации. Версия «Престиж» подешевела на 261 тыс. руб. и теперь стоит 3 374 000 руб. В нее, помимо всего прочего, входят система мониторинга объектов в «мертвых» зонах, система помощи при выезде с парковки задним ходом, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и навигацией на русском языке и аудиосистема JBL с 12 динамиками.

Toyota Highlander

Топовая версия «Люкс Safety» подешевела на 265 тыс. руб. и предлагается за 3 524 000 руб. Эту версию отличает не только самое богатое оснащение, но и расширенный комплекс систем безопасности, включающий активный круиз-контроль, системы предупреждения столкновения, схода с полосы, распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение света фар с дальнего на ближний.

Toyota Highlander

Напомним, что на российском рынке Toyota Highlander представлен с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее о пересмотре комплектаций для кроссовера Tucson объявил Hyundai.

В октябре на российском рынке должны стартовать продажи рамного внедорожника Toyota Fortuner.

Фото: Toyota