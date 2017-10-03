Не получается купить е-ОСАГО? Страховщикам нужен миллиард рублей на решение проблемы

При покупке электронного полиса очень часто происходят сбои на этапе проверки данных в автоматизированной информационной системе (АИС РСА). Это препятствует заключению договоров и нервирует клиентов. В Союзе автостраховщиков признали, что проблемы есть.

Сегодня Российский союз автостраховщиков (РСА) признал проблему и объяснил причину сбоев в работе автоматизированной информационной системы РСА. Дело в том, что АИС РСА оказалась не готова к тому, что на нее возложат так много функций. Изначально она была предназначена для поддержки при заключении электронного ОСАГО, осуществления компенсационных выплат, прямого возмещения убытков, применения коэффициента бонус-малус, анализа обоснованности страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками и контроля за процессом заключения договоров.

Поскольку сервисов становилось все больше, нагрузка на базу возрастала, и она перестала справляться. Это вылилось в замедления и сбои в работе информационной системы.

Так, с запуском обязательной услуги для страховщиков, работающих на рынке ОСАГО, предоставлять возможность оформления электронной «автогражданки» пришлось дорабатывать ресурс в короткие сроки, что не очень хорошо повлияло на работу системы.

Второй серьезной нагрузкой стала реализация реформы о приоритете натурального возмещения ущерба. Это также потребовало вмешательства и новых IT-решений. И наконец, третьим нововведением, которое отразилось на ее работе, стало распространение системы прямого возмещения убытков на аварии с несколькими участниками (более двух). Это также потребовало доработки ресурса. Как объясняют страховщики, запросов очень много, они выстраиваются в очередь, и скорость обработки падает. Затрудняет работу АИС РСА и система «Е-Гарант», которая была внедрена для бесперебойного заключения договоров ОСАГО.

Поэтому страховщики пришли к выводу, что ресурс устарел и требует модернизации. В ближайшие два года систему обновят, на это потребуется около миллиарда рублей.

  • Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому сумма выплат по европротоколу вырастет с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также будут расширены допустимые способы фиксации аварий.
  • Регулятор в сфере страхования — Банк России — недавно предложил ввести институт страховых детективов, которые будут разбираться с различными видами мошенничеств, которых за 14 лет существования услуги появилось немало.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии (3)

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РСА с председателем Юргенсоном давно надо разогнать. Лишняя «шарашка» отжирающая деньги. Какая у Юргенсана зарплата а у замов? И все это на наши страховые деньги! А теперь еще дайте лярд «шарашке» а пофакту выдет 3! Оставте 4–5 нормальных страховых компаний и никакая РСА за х... ненужна.

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Фуфло чистой воды))) рассчитанное на аборигенов до сих пор пляшущих под будильник. Кто с компом на ТЫ, и кто хоть раз покупал полис онлайн, поймёт почему всё сказанное ФУФЛО))) 2 года на то чтобы допилить ресурс и миллиард на покупку нормальных серверов???? Ау силовики и правоохранители, у Вас там хоть кто-то работает???? Или там настолько всемогущий хозяин что и спросить то страшно??? Нас опять отлюбили господа)))))

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нелепая отмазка, заодно снова деньги требуют)

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