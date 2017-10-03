Не получается купить е-ОСАГО? Страховщикам нужен миллиард рублей на решение проблемы

При покупке электронного полиса очень часто происходят сбои на этапе проверки данных в автоматизированной информационной системе (АИС РСА). Это препятствует заключению договоров и нервирует клиентов. В Союзе автостраховщиков признали, что проблемы есть.

Сегодня Российский союз автостраховщиков (РСА) признал проблему и объяснил причину сбоев в работе автоматизированной информационной системы РСА. Дело в том, что АИС РСА оказалась не готова к тому, что на нее возложат так много функций. Изначально она была предназначена для поддержки при заключении электронного ОСАГО, осуществления компенсационных выплат, прямого возмещения убытков, применения коэффициента бонус-малус, анализа обоснованности страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками и контроля за процессом заключения договоров.

Поскольку сервисов становилось все больше, нагрузка на базу возрастала, и она перестала справляться. Это вылилось в замедления и сбои в работе информационной системы.

Так, с запуском обязательной услуги для страховщиков, работающих на рынке ОСАГО, предоставлять возможность оформления электронной «автогражданки» пришлось дорабатывать ресурс в короткие сроки, что не очень хорошо повлияло на работу системы.

Второй серьезной нагрузкой стала реализация реформы о приоритете натурального возмещения ущерба. Это также потребовало вмешательства и новых IT-решений. И наконец, третьим нововведением, которое отразилось на ее работе, стало распространение системы прямого возмещения убытков на аварии с несколькими участниками (более двух). Это также потребовало доработки ресурса. Как объясняют страховщики, запросов очень много, они выстраиваются в очередь, и скорость обработки падает. Затрудняет работу АИС РСА и система «Е-Гарант», которая была внедрена для бесперебойного заключения договоров ОСАГО.

Поэтому страховщики пришли к выводу, что ресурс устарел и требует модернизации. В ближайшие два года систему обновят, на это потребуется около миллиарда рублей.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому сумма выплат по европротоколу вырастет с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также будут расширены допустимые способы фиксации аварий.

Регулятор в сфере страхования — Банк России — недавно предложил ввести институт страховых детективов, которые будут разбираться с различными видами мошенничеств, которых за 14 лет существования услуги появилось немало.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС