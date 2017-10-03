Яндекс будет следить за глазами водителей

Популярный сервис вызова такси, Яндекс.Такси, намерен внедрить систему контроля усталости водителей. Камера будет следить за тем, как часто и продолжительно моргает человек.

Системы контроля усталости водителя сегодня предлагают многие автопроизводители, но поголовно ими свои машины пока никто не оснащает. Ключевым компонентом подобных систем является видеокамера (как правило, встроенная в салонное зеркало заднего вида), которая следит за глазами водителя, а именно за тем, как часто и на какое время водитель их закрывает. Если моргания становятся слишком частыми и глаза водителя начинают слипаться, то система воспринимает это как усталость, на щитке приборов загорается пиктограмма с чашкой кофе, а наиболее продвинутые комплексы активируют неприятный зумер или вибратор, встроенный в подушку кресла, отдельные модели могут даже задействовать систему автоматического аварийного торможения.

Аналогичный алгоритм распознавания усталости водителя планирует использовать Яндекс.Такси, о чем сообщил руководитель сервиса Тигран Худавердян, его слова цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«Сейчас у всех водителей такси есть смартфоны и у всех есть камеры, уже давно существуют алгоритмы, которые могут анализировать визуально состояние человека. Мы сейчас разрабатываем технологию, которая позволит нам online видеть глаза каждого водителя и, если мы замечаем, что водитель начал часто моргать, закрывать глаза на большее время, то это означает, что водитель не в состоянии работать».

Не секрет, что многие таксисты трудятся буквально сутки напролет, чтобы побольше заработать, ездят измотанными и подвергают опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Мониторинг за состоянием водителей позволит сервису Яндекс.Такси значительно улучшить безопасность предоставляемых услуг.

В июле сервисы Яндекс.Такси и Uber объявили об объединении бизнеса в России, но Федеральная антимонопольная служба пока разрешения на сделку не дала.

Компания Ford провела этим летом исследование в России и выяснила, что каждый третий водитель хотя бы раз засыпал за рулем.

Фото: фильм «Такси»/Canal+