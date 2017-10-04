Слоны в посудной лавке: рекорды кроссоверов на Нордшляйфе

Изначально кроссоверы задумывались в качестве универсальной машины, компромиссной между внедорожником и легковым автомобилем. Но с появлением первого поколения BMW X5 некоторые производители стали представлять их как альтернативу спорткарам. И, конечно же, пытаться показать лучшее время на знаменитой трассе Нордшляйфе.

Alfa Romeo Stelvo Quadrifoglio

Кроссоверы сочетают в себе преимущества универсала (или хэтчбека) и некоторые качества внедорожников: большой дорожный просвет, чаще всего полный привод. Однако производители дорогих машин считают, что их модели могут быть еще и спортивными. Благодаря BMW X5 в сегменте кроссоверов началась гонка вооружений не только по мощности двигателей, но и по управляемости.

А где еще доказать, что ваша машина не только быстра, но и рулится как спорткар? Само собой, на 21-километровой Нордшляйфе, Северной петле гоночной трассы Нюрбургринг. Эта петля считается сложнейшей трассой в мире, а заодно и мерилом скорости. Рекордсменам сегмента SUV и посвящена наша галерея.

Фото: Alfa Romeo, Porsche, Land Rover, BMW