Слоны в посудной лавке: рекорды кроссоверов на Нордшляйфе

Изначально кроссоверы задумывались в качестве универсальной машины, компромиссной между внедорожником и легковым автомобилем. Но с появлением первого поколения BMW X5 некоторые производители стали представлять их как альтернативу спорткарам. И, конечно же, пытаться показать лучшее время на знаменитой трассе Нордшляйфе.

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Land Rover > Range Rover Sport

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Land Rover > Range Rover

BMW X6
BMW X6

BMW > X6

BMW X5
BMW X5

BMW > X5

Alfa Romeo Stelvo Quadrifoglio
Alfa Romeo Stelvo Quadrifoglio

Кроссоверы сочетают в себе преимущества универсала (или хэтчбека) и некоторые качества внедорожников: большой дорожный просвет, чаще всего полный привод. Однако производители дорогих машин считают, что их модели могут быть еще и спортивными. Благодаря BMW X5 в сегменте кроссоверов началась гонка вооружений не только по мощности двигателей, но и по управляемости.

А где еще доказать, что ваша машина не только быстра, но и рулится как спорткар? Само собой, на 21-километровой Нордшляйфе, Северной петле гоночной трассы Нюрбургринг. Эта петля считается сложнейшей трассой в мире, а заодно и мерилом скорости. Рекордсменам сегмента SUV и посвящена наша галерея.

Слоны в посудной лавке: рекорды кроссоверов на Нордшляйфе

Фото: Alfa Romeo, Porsche, Land Rover, BMW

Слоны в посудной лавке: рекорды кроссоверов на Нордшляйфе
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