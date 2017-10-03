«Народные инспекторы» — стукачи или правдолюбцы? Это решит Кабмин

5 октября правительство рассмотрит проект закона о «народном инспекторе» дорожного движения. Они смогут с помощью смарфонов жаловаться на нарушителей ПДД, и госорганы будут обязаны реагировать эти сигналы. Об этом рассказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Автомобилисты и пешеходы смогут снимать нарушения ПДД на мобильные телефоны и видеорегистраторы и сообщать о таких случаях на специальный ресурс, а потом по этим видеозаписям будут возбуждать административные производства. Новый механизм прозвали «народным инспектором», рассказал сегодня на на публичном обсуждении Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах Михаил Абызов. Он считает, что внедрить этот ресурс удастся в ближайшее время.

Речь идет о таких нарушениях, как опасное или агрессивное вождение, движение на красный, по встречке или по обочине, пересечение двойной сплошной и др. Фотоматериалы и видеозаписи зарегистрированные пользователи смогут отправлять через портал госуслуг на специальный ресурс.То есть делать это смогут только зарегистрированные пользователи, что исключает возможность анонимного обращения.

Таким образом, уже в четверг правительство примет решение о внесении соответствующих изменений в проекты законов, которые потом направят в Госдуму. На днях уже был сделан первый шаг: Кабмин одобрил предложение об отказе от составления протокола об административном правонарушении, если имеется фото или видеозапись, сделанная гражданином, зарегистрированным в системе госуслуг.

  • Пакет поправок в КоАП, позволяющий гражданам фиксировать на камеру мобильного телефона нарушителей ПДД, а затем отправлять «куда надо», МВД разработало еще летом 2016 года. Для этого создается специальное приложение. Запись, которую сделает очевидец с помощью приложения, некорректируемая, к ней будут автоматически «подшиваться» координаты места нарушения, его дата и время.
  • Мы проводили опрос читателей нашего сайта, готовы ли они занять активную гражданскую позицию в отношении нарушителей ПДД. Выяснилось, что 79% готовы, из них 53%, если им гарантируют личную безопасность и их домочадцев.
  • С детства мы не любим ябед и всего, что с ними связано. Когда человек вырастает, безобидное «ябеда» переастает в мерзкое «доносчик». Но ведь бывают же исключения? Об этом в нашем материале.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Комментарии (3)

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=) Добряк

Не исключено, что встречник окажется прокурором, депутатом или единоросом, которому на все штрафы наплевать. Большинство водителей ездит нормально, и такого, как ты описал себе не позволяет. Но придраться можно к любому, у нас дороги организованы так, что иногда не нарушить невозможно, а на видеозаписи всех нюансов не рассмотреть.

А для контроля свветофоров уже кучу камер закупили. Пусть отрабатывают. Не зачем людей еще больше нервировать, итак одни стрессы.

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каждому кто отправит жалобу на кого-то рано или поздно за это воздастся

безгрешных нет водителей, просто многие не замечают своих нарушений.

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Darkmatter

иди так же покудахтай, когда тебе попадется встречник, который будет моргать фарами и бибкать, чтобы ты, холоп, быстрее освободил ему дорогу.

Или можешь такое толкнуть тому, кто будет пролетать на желтый и разнесет тебе полморды на перекрестке.



Я согласен с тобой только в одном — на мелкие нарушения стоит закрыть глаза.

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