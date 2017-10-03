5 октября правительство рассмотрит проект закона о «народном инспекторе» дорожного движения. Они смогут с помощью смарфонов жаловаться на нарушителей ПДД, и госорганы будут обязаны реагировать эти сигналы. Об этом рассказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Автомобилисты и пешеходы смогут снимать нарушения ПДД на мобильные телефоны и видеорегистраторы и сообщать о таких случаях на специальный ресурс, а потом по этим видеозаписям будут возбуждать административные производства. Новый механизм прозвали «народным инспектором», рассказал сегодня на на публичном обсуждении Плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах Михаил Абызов. Он считает, что внедрить этот ресурс удастся в ближайшее время.

Речь идет о таких нарушениях, как опасное или агрессивное вождение, движение на красный, по встречке или по обочине, пересечение двойной сплошной и др. Фотоматериалы и видеозаписи зарегистрированные пользователи смогут отправлять через портал госуслуг на специальный ресурс.То есть делать это смогут только зарегистрированные пользователи, что исключает возможность анонимного обращения.

Таким образом, уже в четверг правительство примет решение о внесении соответствующих изменений в проекты законов, которые потом направят в Госдуму. На днях уже был сделан первый шаг: Кабмин одобрил предложение об отказе от составления протокола об административном правонарушении, если имеется фото или видеозапись, сделанная гражданином, зарегистрированным в системе госуслуг.

Пакет поправок в КоАП, позволяющий гражданам фиксировать на камеру мобильного телефона нарушителей ПДД, а затем отправлять «куда надо», МВД разработало еще летом 2016 года. Для этого создается специальное приложение. Запись, которую сделает очевидец с помощью приложения, некорректируемая, к ней будут автоматически «подшиваться» координаты места нарушения, его дата и время.

Мы проводили опрос читателей нашего сайта, готовы ли они занять активную гражданскую позицию в отношении нарушителей ПДД. Выяснилось, что 79% готовы, из них 53%, если им гарантируют личную безопасность и их домочадцев.

С детства мы не любим ябед и всего, что с ними связано. Когда человек вырастает, безобидное «ябеда» переастает в мерзкое «доносчик». Но ведь бывают же исключения? Об этом в нашем материале.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС