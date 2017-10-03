Jaguar разогнал привязанного лыжника до мирового рекорда

Компания Jaguar Land Lover, кажется, подсела на рекорды Книги Гиннесса и похвасталась сегодня очередным достижением. Ради него, однако, британскому лыжнику и участнику нескольких Олимпиад Грэхэму Беллу пришлось изрядно померзнуть.

До 189,07 км/ч разогнался лыжник Белл, держащийся за трапецию с тросом, прикрепленным к корме универсала Jaguar XF Sportbrake. Прежний рекорд за аналогичное достижение составлял «всего» 112,65 км/ч, то есть можно сказать, что Белл с Ягуаром совершили настоящий прорыв! Заезды происходили в Швеции за Полярным кругом на фирменном зимнем тестовом полигоне Revi компании Jaguar Land Lover, столбик термометра опустился до минус 28 градусов Цельсия, но Белл стойко перенес все тяготы и лишения, не упал и показал образцовую волю к победе. В качестве буксира была использована самая мощная версия универсала — с 380-сильным компрессорным мотором V6 и системой полного привода.

В июле этого года в Книгу рекордов Гиннесса попал каскадер Терри Грант, сделавший за рулем компактного кроссовера Jaguar E-Pace фигуру высшего пилотажа «бочка».

В 2015 году Терри Грант сделал рекордную «мертвую петлю» за рулем кроссовера Jaguar F-Pace.

Фото, видео: Jaguar