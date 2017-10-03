Новый Audi A7 Sportback совершил масштабный дебют

Ожидалось, что фастбек второго поколения покажут в сентябре на автосалоне во Фракфурте, но долгожданной премьеры там так и не случилось. Зато новинка внезапно всплыла в фирменном сувенирном интернет-магазине Audi!

Производители масштабных копий автомобилей уже не раз рассекречивали новинки до официальных премьер их полноразмерных прототипов — так, например, случилось с кроссовером Citroen C3 Aircross и седаном Volvo S90, однако прежде все подобные случаи проходили по разряду утечек. Новый же Audi A7 Sportback обнаружен пользователями интернета на потребительском сайте автопроизводителя: облик фастбека второго поколения в точности совпадает с обликом предсерийного прототипа, о котором «За рулем» рассказывал еще летом прошлого года.

Купить модельку пока нельзя, но коль уж она в каталоге появилась, то можно ожидать, что премьера полноразмерного прототипа состоится в ближайшие дни, а может быть даже часы. Наверняка фастбек второго поколения получит многие «фишки» от флагманского седана A8 четвертого поколения, дебютировавшего в июле этого года. Цены, скорее всего, вырастут, сейчас самый доступный A7 Sportback первого поколения с 2,0-литровым мотором TFSI (249 л.с.), полным приводом и автоматом стоит в России 3 700 000 рублей.

Что касается модельки в масштабе 1/43, изображенной на фотографии, то цена на нее вряд ли превысит 100 евро, да и то только поначалу, затем собиратели могут рассчитывать на дисконт до 60 и даже 16 евро! Эх, если бы настоящие машины со временем тоже так дешевели…

В августе Audi объявила о введении новой системы обозначения модификаций своих автомобилей.

объявила о введении новой системы обозначения модификаций своих автомобилей. В июле скандальную известность приобрел рекламный ролик Audi , который, по-мнению многих интернет-пользователей, оскорбляет женщин.

Фото: Audi