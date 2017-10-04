Самые длинные, короткие и кривые улицы России: ЗР знает, где они находятся!

Исследователи проанализировали по разным параметрам более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктах нашей страны. Самая длинная улица находится в Перми, и практически везде можно найти Центральную, Молодежную, Школьную и Советскую улицы.

Исследование российских улиц основано на данных Яндекс.Карт. Понятно, что все охватить было невозможно, поэтому проанализировано 560 тысяч улиц, находящихся в населенных пунктах, без учета улиц маленьких деревень и сел.

Самой длинной в России оказалась улица Восточный Обход, которая находится в Перми — 22,6 километра (!). За звание самой короткой борются пять претендентов. Назовем улицы, переулки и тупики, длина которых не превышает 31 метра: переулок Титова (Ростов-на-Дону), Полтавский переулок (Вольск), Южный тупик (СНТ Агропром-1), Озерный проезд (Краснодар) и Луговая улица (Судогда).

Самой кривой считается Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области (длина 635 м), так как она сильнее всего отклоняется от прямой, а самой извилистой признана Английская аллея в Павловске.

Названия порой встречаются очень забавные — Собачья, Малофонтанная, Сосновая Щель... Эти названия входят в список уникальных, а всего в России таких где-то 11%. Есть и особо популярные, которые встретишь едва ли не в каждом городе: Центральная (таких улиц по всей России насчитывается 11 493), Молодежная (9342), Школьная (8353), Советская (8121), Садовая (7313), Лесная (7023), Новая (6847), Ленина (5776), Мира (5432), Набережная (5260).

Названия улицам часто давали в честь исторических личностей, особенно это практиковали в Советском Союзе, на втором месте названия, связанные с природой, — Холмистая, Камышовая, Лиманная, Пихтовая, или с расположенными рядом объектами — Мельничная, Стадионная, Рыночная, Почтовая, Заводская, Локомотивная. Геометрические названия также по-прежнему в обиходе — Верхняя, Центральная, Кольцевая, Кривая, Узкая. Много названий улиц, связанных с православными праздниками, святыми или названиями храмов: Покровская, Рождественская, Успенская. Любят в городах также названия, связанные с цветами, сторонами света, месяцами и временами года.

Среди людей, в честь которых называют улицы, лидируют Ленин и Гагарин. Пушкин даже не в первой тройке — уступил место Кирову. Чаще всего называют улицы в честь людей в Красноярске — здесь таких каждая седьмая.

В пересчете на жителя больше всего улиц в Ростове-на-Дону, меньше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Зато в этих трех городах самые длинные улицы.

В Москве Яндекс.Картам известно 3855 улиц. Самая длинная из них — Варшавское шоссе — 22,5 километра, а самая короткая, хотя и не вошла в первую пятерку, но тоже невелика — всего 31 метр, это Средний Наставнический переулок.

Рейтинг, составленный Общероссийским народным фронтом, касается самых «убитых» дорог, которые удалось выявить благодаря активным гражданам. Возглавила список улица Калинина в городе Донском Тульской области.

региональных коммунальщиков. Есть в российских городах и весях улицы, вроде бы ничем не примечательные, но все же ставшие известными, благодаря «интересным» решениям региональных коммунальщиков.



Терпеливо ждали столичные жители окончания ремонта по программе «Моя улица», но власти бодро отрапортовали, что благоустройство решили продолжить вплоть до зимы, планов-то много!

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