Силовым воздействием окончился длительный спор соседей за парковочное место напротив дома. 23-летний силач Хакан Акар по прозвищу Талк (турецкий Халк) вступился за свою тетю и руками убрал с дороги машину соседей, которые блокировали ей выезд.

Дело происходило 24 сентября в английском городе Лутон, графство Бедфордшир, где проживает немало выходцев из Турции. Тетушка Аби Мустафа Акар повадилась ставить свою машину на площадке, расположенной на противоположной стороне дороги от соседского дома. Соседи полагали, что раз площадка находится напротив их дома, то, стало быть, и парковаться на ней могут только они, а соседи пусть ставят машины у своих домов. Но у дома тетушки Аби нет такой площадки, вот она и стала бросать машину на ближайшей свободной. Делала она это на протяжении месяца, после чего терпение соседей лопнуло, и они решили заблокировать ей выезд с помощью своего автомобиля.

Госпожа Акар, в свою очередь, призвала на помощь племянника, спортсмена Хакана, и тот в считаные секунды сдвинул соседский Vauxhall Corsa, вызволив таким образом из плена тетушкину машину. Соседи в ответ вызвали полицию и заявили, что ушлые соседи повредили их машину, а именно сломали стояночный тормоз.

Британский таблоид Daily Mail не сообщил развязку этой истории, поскольку она еще не окончена и соседям, вероятно, предстоит встретиться в суде. Впрочем, есть надежда, что они как-нибудь договорятся и пойдут на мировую.

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Фото, видео: YouTube