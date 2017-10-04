Узбеки пропишутся в С.-Петербурге и начнут сборку старых моделей

СП GM Uzbekistan хочет начать сборку автомобилей в России. Российские власти предлагают заводу разместить производство в Санкт-Петербурге, на мощностях законсервированного завода General Motors.

Автомобили, которые выпускает узбекское предприятие, хорошо известны российскому покупателю. Старушка Daewoo Nexia и субкомпактный Daewoo Matiz долгое время мелькали в лидерах популярности отечественных покупателей. После того как GM Uzbekistan пришлось отказаться от использования имени Daewoo, автомобили стали продавать на нашем рынке под маркой Ravon. Но суть их не особо поменялась: это по-прежнему модели корейских Chevrolet прошлых лет.

Вопрос локализации сборки автомобилей в России был поднят на встрече министра промышленности РФ Дениса Мантурова с местным бизнесом. Причем, судя по всему, с инициативой выступила узбекская сторона.

«Ведутся переговоры по организации промышленной сборки автомобилей GM Uzbekistan в Самарской и Ленинградской областях», — заявил перед встречей заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов.

На самой встрече обсуждался интерес узбекского холдинга «Узавтосаноат» к сборке автомобилей в России. Холдинг принадлежит государству и объединяет все автосборочные активы страны. GM Uzbekistan — крупнейший из них, в нем Узбекистану принадлежит 75%, концерну General Motors — 25%. И именно о локализации его продукции идет речь в первую очередь.

Российская сторона предложила узбекам использовать законсервированный после ухода в 2015 году концерна General Motors из России завод в Санкт-Петербурге. Его мощности позволяют собирать до 95 тыс. автомобилей в год, но даже в лучшие свои годы он собирал не более половины от своих возможностей.

Неизвестна реакция самого General Motors на это предложение. Ранее заводом в Санкт-Петербурге интересовались и другие компании, в первую очередь китайские, но концерн дал ясно понять, что продавать его не собирается, несмотря на то, что ежегодно тратит определенную сумму на его содержание.

Для производства автомобилей Ravon в России с GM Uzbekistan может быть заключен специальный инвестконтракт, предусматривающий постепенную локализацию сборки. Ravon — прямой конкурент российской Лады. Например, субкомпактный Ravon R2 (перелицованный Chevrolet Spark предыдущего поколения) продается у нас по цене от 439 тыс. руб., Ravon Nexia (старый Chevrolet Aveo) — от 449 тыс. руб., Ravon R4 (Chevrolet Cobalt) обойдется минимум в 489 тыс. руб., а Ravon Gentra (Chevrolet Lacetti) стоит от 539 тыс. руб.

Из-за того, что толком продажи Ravon в России начались только в прошлом году, за первые восемь месяцев этого года продано было автомобилей этой марки аж в 25 раз больше, но в количественном объеме это составляет всего 7739 штук. Впрочем, это все равно больше, чем удалось продать, например, Chery, Citroen, Peugeot или Geely. Марка занимает 0,8% российского рынка новых автомобилей, причем с каждым месяцем ее доля растет.

По неофициальным данным, окончательное решение о месте для сборки автомобилей Ravon в России может быть принято до конца года. Видимо, за это время удастся убедить концерн General Motors отдать свой завод.

Почему Россия решила пустить на российский рынок прямого конкурента Лады? В обмен наша страна хочет получить в Узбекистане аналогичные преференции для производителей коммерческой техники: «Группы ГАЗ», УАЗа и КАМАЗа.

А вот концерн Daimler решил начать производство в России с нуля: сейчас идет строительство предприятия в Московской области. На нем будут собирать седаны Mercedes-Benz E-класса и кроссоверы.

С отличиями машин Ravon от их прародителей под маркой Chevrolet можно ознакомиться в статье нашего автора.

Фото: Елена Алексеева/«За рулем»