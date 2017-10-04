ОСАГО без допов? Забудьте — страховщики нашли способ навязать услуги

Страховые компании, кажется, вновь нашли лазейку для навязывания дополнительных услуг при покупке полисов ОСАГО. Причем на этот раз предъявить им претензии будет очень сложно.

Страховые компании в скором будущем вновь получат возможность навязывать дополнительные услуги, речь в первую очередь про необязательные виды страхования, при покупке «автогражданки».

Сейчас сразу несколько компаний разрабатывают приложения для смартфонов, с помощью которых можно будет выбрать наиболее выгодный вариант покупки ОСАГО. Свое приложение планирует представить и Банк России, являющийся регулятором рынка ОСАГО.

Фактически речь об агрегаторах, которые собирают информацию со всех компаний и рассчитывают стоимость полиса. Само оформление полиса происходит на сайте страховой компании, так что создатели приложения уже не несут никакой ответственности за дополнительные услуги.

Однако страховые компании получат возможность закладывать в показываемую пользователю цену и дополнительные услуги и вряд ли удержатся от соблазна добавить туда, например, страхование жизни.

Проблема может коснуться наиболее проблемных регионов, где купить обычный полис ОСАГО практически невозможно и большинство автомобилистов вынуждены покупать е-ОСАГО.

«В проблемных регионах, где продажа полисов ОСАГО невыгодна, мы сможем предлагать их в увязке с другими продуктами. Но навязывания услуг в этом нет, поскольку оформление покупки происходит на сайте страховой компании, которую клиент выбрал. Пока человек выбирает услугу, он в приложении, а как только перешел к последнему этапу, программа переводит его на сайт компании, где он заключает сделку», — пояснил газете «Известия» представитель одного из разработчиков сервиса.

При этом эксперты отмечают, что никакой ответственности ни разработчики программ, ни страховые компании не понесут. Ведь желающий заключить договор ОСАГО по-прежнему будет иметь возможность самостоятельно зайти на сайт страховой компании и оформить полис. Если, конечно, ему это удастся.

Напомним, что за навязывание допуслуг при покупке ОСАГО страховую компанию могут оштрафовать. Пик таких нарушений пришелся на 2015 и 2016 годы, когда даже в Москве было практически невозможно заключить договор ОСАГО без покупки каких-либо дополнительных услуг (расширение ответственности, необязательные виды страхования и т.д.).

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят, что самым правильным при покупке е-ОСАГО является заключение договора со страховой компанией через ее сайт, а мобильные приложения и различные агрегаторы только увеличат нагрузку на автоматизированную информационную систему РСА (АИС РСА).

  • Накануне РСА признал, что часть проблем при оформлении е-ОСАГО лежит на союзе, вернее на АИС РСА. Для ее модернизации страховщикам нужен миллиард рублей.
  • Госдума одобрила в первом чтении поправки к Закону об ОСАГО, предусматривающие увеличение лимита по европротоколу в два раза.
  • А еще Банк России не так давно назвал категории автовладельцев, которым страховщики очень не хотят продавать электронные полисы ОСАГО.

Фото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС

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Комментарии (9)

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Живу в одном из самых дорогих регионов по ОСАГО, последние годы с оформлением сплошная нервотрёпка. Но каково же было моё удивление когда мне позвонили заранее и предложили продлить страховку, а потом ещё и Е-Осаго без проблем оформилось (осталась оплату пройти). Но в связи с последними изменениями перешёл в другую компанию и о опять о чудо, никакой очереди, записался и к определённому времени подошёл, оформил 10мин. времени и готово без всяких допов. Сказать, я удивлён, значит ничего не сказать. . .

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+1

Кругом паразиты!

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+2

В проблемных регионах, где продажа полисов ОСАГО невыгодна, мы сможем предлагать их в увязке с другими продуктами

Писю вам в рот.



Тогда не забудьте ввести сбор за вьезд в «зону токсичности» . Как допуслуги — это нам, а как BLYAT полстраны прётся Joб _IH_MAT через южные регионоы то к морю то на КМВ то ещё х зн куда , то видите ли мы это должны оплачивать. НА  к_у_я мне это надо ?

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+1

Что интересно, к виновникам дтп никаких санкций применять не собираются. По прежнему настрой доить всех . Я смотрю надо ставить точку т е прекращать страховаться.

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+4
Евгений

Будете тогда штрафы оплачивать, меня в мае оформили за отсутствие полиса, а так катал пару месяцев без него.

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+1

Просто нужно обязать всех иметь ОСАГУ. Все же дорогами так или иначе пользуются. Школьники идущие в школу, дети идущие в сад, пенсионеру идущие в поликлинику.... и всем допы, так как страховать крайне не выгодно

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0

Об одном жалею... Когда супруга выиграла «грин кард», момент пришелся на 3 форму допуска за границу и я «наложив в штаны» не бежал как крыса. Думая, что живу в богатейшей стране на планете Земля, которой принадлежит более 40 % всех ископаемых, биоресурсов и т.д. и все будет хорошо. В отличии от Японии, у которой около 1% из выше перечисленного. Не прощу себе за это. Прости сынок и мои потомки за мой патриотизм, на котором паразитируют неофеодалы!

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+1
antaey

Ох. а как мы жалеем!!))) А мож, ну его нафик, езжали бы, а? А то тут, страховку заставят купить!)

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Ну кто б сомневался.

Это повод для возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество», но нет. Ведь они с возбудителями делятся:)

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