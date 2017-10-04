Страховые компании, кажется, вновь нашли лазейку для навязывания дополнительных услуг при покупке полисов ОСАГО. Причем на этот раз предъявить им претензии будет очень сложно.

Страховые компании в скором будущем вновь получат возможность навязывать дополнительные услуги, речь в первую очередь про необязательные виды страхования, при покупке «автогражданки».

Сейчас сразу несколько компаний разрабатывают приложения для смартфонов, с помощью которых можно будет выбрать наиболее выгодный вариант покупки ОСАГО. Свое приложение планирует представить и Банк России, являющийся регулятором рынка ОСАГО.

Фактически речь об агрегаторах, которые собирают информацию со всех компаний и рассчитывают стоимость полиса. Само оформление полиса происходит на сайте страховой компании, так что создатели приложения уже не несут никакой ответственности за дополнительные услуги.

Однако страховые компании получат возможность закладывать в показываемую пользователю цену и дополнительные услуги и вряд ли удержатся от соблазна добавить туда, например, страхование жизни.

Проблема может коснуться наиболее проблемных регионов, где купить обычный полис ОСАГО практически невозможно и большинство автомобилистов вынуждены покупать е-ОСАГО.

«В проблемных регионах, где продажа полисов ОСАГО невыгодна, мы сможем предлагать их в увязке с другими продуктами. Но навязывания услуг в этом нет, поскольку оформление покупки происходит на сайте страховой компании, которую клиент выбрал. Пока человек выбирает услугу, он в приложении, а как только перешел к последнему этапу, программа переводит его на сайт компании, где он заключает сделку», — пояснил газете «Известия» представитель одного из разработчиков сервиса.

При этом эксперты отмечают, что никакой ответственности ни разработчики программ, ни страховые компании не понесут. Ведь желающий заключить договор ОСАГО по-прежнему будет иметь возможность самостоятельно зайти на сайт страховой компании и оформить полис. Если, конечно, ему это удастся.

Напомним, что за навязывание допуслуг при покупке ОСАГО страховую компанию могут оштрафовать. Пик таких нарушений пришелся на 2015 и 2016 годы, когда даже в Москве было практически невозможно заключить договор ОСАГО без покупки каких-либо дополнительных услуг (расширение ответственности, необязательные виды страхования и т.д.).

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят, что самым правильным при покупке е-ОСАГО является заключение договора со страховой компанией через ее сайт, а мобильные приложения и различные агрегаторы только увеличат нагрузку на автоматизированную информационную систему РСА (АИС РСА).

Накануне РСА признал, что часть проблем при оформлении е-ОСАГО лежит на союзе, вернее на АИС РСА. Для ее модернизации страховщикам нужен миллиард рублей.

Госдума одобрила в первом чтении поправки к Закону об ОСАГО, предусматривающие увеличение лимита по европротоколу в два раза.

А еще Банк России не так давно назвал категории автовладельцев, которым страховщики очень не хотят продавать электронные полисы ОСАГО.

Фото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС