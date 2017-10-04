К выходу на российский рынок готовится еще одна китайская модель. Производитель у нас не очень известный: сейчас Hawtai без особых успехов продает в России только кроссовер Boliger.

Hawtai Laville

Но появление новой модели может изменить ситуацию: Laville, который три года назад показывали в Москве под индексом А25, скорее всего, будут собирать в России, а значит он станет доступнее. Правда, до сих пор непонятно где: в 2015 году компания заключила соглашение с КАМАЗом о сборке своих моделей в Набережных Челнах, но, по другой информации, Laville будут собирать на черкесском «Дервейсе».

Машина построена на платформе Hyundai ix35 первого поколения. Дизайн кроссовера с огромной радиаторной решеткой отталкивающего эффекта не производит, хотя и насквозь пропитан азиатскими мотивами.

Hawtai Laville

Если у себя на родине Laville предлагается с целым рядом силовых агрегатов, то нам достанется только 1,5-литровый бензиновый мотор, который для нашего рынка еще и дефорсируют со 150 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент упал с 210 до 205 Нм). Кроссовер, как и большинство конкурентов из Поднебесной, будет продаваться у нас исключительно в переднеприводной версии, хотя в Китае есть и вариант с полным приводом, но он предлагается исключительно с дизельным мотором. В качестве трансмиссий будут предложены 5-ступенчатая механика и 4-диапазонный автомат.

Hawtai Laville

Российское представительство компании даже объявило стартовую цену на Laville: она составляет 990 тыс. руб. Комплектация, судя по информации из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), не самая бедная: ABS, система стабилизации, система мониторинга давления в шинах, две подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой. В списке опций: мультимедийная система, люк с электроприводом, ассистент парковки и даже система кругового обзора с помощью камер.

Конкурентов у Hawtai Laville предостаточно. При длине машины 4426 мм ему придется бороться и с Hyundai Creta, и с Renault Duster, и со своими земляками типа Chery Tiggo 5.

В августе в Китае Hawtai представил свой новый кроссовер Santa Fe 7. Но к одноименной модели Hyundai он имеет весьма отдаленное отношение.

Hawtai дебютировал на российском рынке под брендом HTM в 2014 году.

Фото: Hawtai