Паника среди водителей — секретные «пиксельные» камеры в светофорах. ЗР во всем разобрался!

Накануне соцсети и мессенджеры были буквально заполонены сообщениями об установке в Москве во все светофоры неких камер, которые будут фиксировать проезд за стоп-линию и на запрещающий сигнал светофора.

Как это часто бывает, явление приняло лавинообразный характер, к вечеру во всех соцсетях и популярных каналах в мессенджерах появилось сообщение следующего содержания:

Новость из ЦОДД касается всех, кто передвигается по Москве на авто. Нововведение в камерах светофоров (пиксельные камеры уже установлены ночью 01.10 и 02.10 специально, чтобы водители не видели) в центре Москвы а также в САО, ВАО, ЗАО, ЮАО, ЗЕЛАО. С 05.10.2017 будет фотофиксация переезда стоп-линии на светофоре и, соответственно, будет приходить штраф 800 р. (КоАП, ст. 12.12). 07.10.и 08.10 подключат все остальные светофоры в СВАО, ЮВАО, Троицке, ЮАО, ЮЗАО. там нарушения будут фиксироваться с 10.10.2017 

Человеку, хоть немного интересующемуся комплексами фотовидеофиксации правонарушений, понятно, что в светофор, особенно в новомодный плоский, камеру фиксации ну никак не встроить! Однако же паника была настолько велика, что пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь прокомментировала ситуацию (правда, и сам комментарий находится в одной из соцсетей):

«Данная информация не соответствует действительности!!! Никаких скрытых камер в светофорах ЦОДД не устанавливает. Все комплексы, устанавливаемые в Москве, хорошо видны, установлены на опорах и консолях. Скорее всего, эти псевдоновости необходимы для привлечения внимания к интернет-медиа и росту числа цитируемости».

Действительно, в Москве есть комплексы, фиксирующие проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора или фиксирующие непропуск пешехода на переходе. В Зеленограде даже проводился эксперимент, и он признан успешным. Позднее камеры были размещены на одном из перекрестков на Волоколамском шоссе, а до конца этого года столичные власти планируют разместить около сотни таких комплексов. Однако они и правда хорошо видны, оснащены несколькими камерами (каждая следит за своей полосой), а некоторые еще и снимают с нескольких ракурсов. Так что никакой повальной установки загадочных «пиксельных» камер в светофоры в городе не ведется.

Фото: ТАСС

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Комментарии (7)

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это фейковая новость. полный бред!

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0

Правила ,правилами ,но камеры уже повсюду это тотальная слежка и никакой личной жизни.зачем их столько?все дороги обвешанв,на каждом подъезде,на зданиях висят .скоро в туалете принудят поставить.

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+2
Безымянный

Жидосатанинский план: Нищета и Геноцид.

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+4

Технически нет сложности встроить в светофор камеру при необходимости. Термин «пиксельная» позабавил.

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0

О некой панике узнал только из этой статьи. А какие мессенджеры и соцсети это обсуждали? У меня тишина.

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Испугались те у кого рыло в пуху.Не проезжай на красный,не лезь за стоп линию.Все!

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Безымянный

Ну вы сказали! Вы где живете?) Выйдите, как нибудь, на регулируемый пешеходный переход, так столько «одаренных» увидите, которые считают правым проехать на красный, ведь пешик, не трамвай, отскочит!) Поэтому неудивитильна паника! Ведь это по правилам придется ездить!)))

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