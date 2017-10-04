Накануне соцсети и мессенджеры были буквально заполонены сообщениями об установке в Москве во все светофоры неких камер, которые будут фиксировать проезд за стоп-линию и на запрещающий сигнал светофора.

Как это часто бывает, явление приняло лавинообразный характер, к вечеру во всех соцсетях и популярных каналах в мессенджерах появилось сообщение следующего содержания:

Новость из ЦОДД касается всех, кто передвигается по Москве на авто. Нововведение в камерах светофоров (пиксельные камеры уже установлены ночью 01.10 и 02.10 специально, чтобы водители не видели) в центре Москвы а также в САО, ВАО, ЗАО, ЮАО, ЗЕЛАО. С 05.10.2017 будет фотофиксация переезда стоп-линии на светофоре и, соответственно, будет приходить штраф 800 р. (КоАП, ст. 12.12). 07.10.и 08.10 подключат все остальные светофоры в СВАО, ЮВАО, Троицке, ЮАО, ЮЗАО. там нарушения будут фиксироваться с 10.10.2017

Человеку, хоть немного интересующемуся комплексами фотовидеофиксации правонарушений, понятно, что в светофор, особенно в новомодный плоский, камеру фиксации ну никак не встроить! Однако же паника была настолько велика, что пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь прокомментировала ситуацию (правда, и сам комментарий находится в одной из соцсетей):

«Данная информация не соответствует действительности!!! Никаких скрытых камер в светофорах ЦОДД не устанавливает. Все комплексы, устанавливаемые в Москве, хорошо видны, установлены на опорах и консолях. Скорее всего, эти псевдоновости необходимы для привлечения внимания к интернет-медиа и росту числа цитируемости».

Действительно, в Москве есть комплексы, фиксирующие проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора или фиксирующие непропуск пешехода на переходе. В Зеленограде даже проводился эксперимент, и он признан успешным. Позднее камеры были размещены на одном из перекрестков на Волоколамском шоссе, а до конца этого года столичные власти планируют разместить около сотни таких комплексов. Однако они и правда хорошо видны, оснащены несколькими камерами (каждая следит за своей полосой), а некоторые еще и снимают с нескольких ракурсов. Так что никакой повальной установки загадочных «пиксельных» камер в светофоры в городе не ведется.

Количество мест работы комплексов фотовидеофиксации в Московской области до конца года вырастет в 10 раз.

В Москве работа некоторых камер видеофиксации нарушений вызывает нарекания у автомобилистов. По пока не подтвержденным данным, некоторые из них систематически завышают скорость проезжающих автомобилей, а автовладельцы потом получают штрафы.

МВД собирается отказаться от функции выписывания штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами. Делать это должны региональные власти, полагают в ведомстве и предлагают зафиксировать это в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: ТАСС