Компания Rezvani, славящаяся спорткарами, на этот раз готовит 500-сильный внедорожник Tank, который можно будет приобрести как в обычном исполнении, так и с бронезащитой. Уже известна стоимость новинки.

Калифорнийский производитель Rezvani впервые показал супервнедорожник, который за доплату можно будет приобрести и в бронированном исполнении. Опционно в броневичок устанавливается еще и система ночного видения. Это уже не вполне гражданский автомобиль: по дизайну и функционалу, как заявляет производитель, он приближается к военной технике. «Сердцем» внедорожнику Rezvani Tank служит 6,4-литровый мотор V8 мощностью 500 лошадиных сил. Автомобиль получил мощную подвеску для экстремального бездорожья и 37-дюймовые колеса. У него очень короткий передний свес, что позволяет с легкостью преодолевать бездорожье, и светодиодная «люстра», которая не даст заблудиться в темноте.

В бронепакет входит кевларовый кузов, пуленепробиваемое остекление, шины с защитным покрытием, дополнительная защита топливного бака, радиатора и днища.

Несмотря на брутальный внешний вид, интерьер у внедорожника просто роскошный: удобные кресла с боковой поддержкой, подлокотник, 7,9-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой карт Google, Pandora, Stitcher и других приложений.

Цены на Rezvani Tank начинаются от 178 500 долларов (за самую простую версию, без брони). Заказы на него уже принимают, предоплата составляет тысячу долларов, а в продаже новинка появится в конце 2017 года.

На выставке Comtrans-2017, прошедшей в Москве, «Группа ГАЗ» представила перспективные пикап и микроавтобус Садко Next, построенные на базе семейства автомобилей ГАЗель Next.

В 2018 году в России должен появиться армейский автомобиль Тигр нового поколения, который разрабатывают по заказу Министерства обороны.



Фото: Rezvani