Закурившего на АЗС студента «загасили» с помощью огнетушителя

Во всех странах, где есть автомобили и бензоколонки, время от времени находятся граждане, которые хотят покурить рядом с плещущимся топливом. В части случаев это оборачивается трагедией, но болгарский заправщик, повздоривший на днях с таким вот беспечным курильщиком, к счастью, успел принять превентивные меры.

Использование огнетушителя в качестве средства усмирения не раз обыгрывалось в кинофильмах, в частности в российской комедии «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Инцидент произошел в болгарской столице на одной из заправок, расположенных у Софийской кольцевой автодороги. Видеокамера наружного наблюдения АЗС зафиксировала, как к терминалу одновременно подъехали две машины — Toyota Corolla и Opel Astra. Из Опеля с пассажирского места вышел молодой человек (по данным местных СМИ, студент Эдуард Ерменчов) с сигаретой и тут же получил замечание от заправщика с требованием немедленно прекратить правонарушение. Некоторое время продолжалась перепалка в духе «Ты чего?! — А ты чего?», после чего заправщик подошел к терминалу, снял с него огнетушитель и разрядил его прямо на не желавшего расстаться с сигаретой клиента.

Любопытно, что во время экзекуции курильщик стоял смирно, а затем не бросился с кулаками на «пожарного», а пребывал, так сказать, в остолбенении. В салон Астры через открытую дверь также попало много порошка, так что машину спешно пришлось покинуть водителю и второму пассажиру. Водитель Короллы все это время невозмутимо заправлял свой автомобиль…

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Фото: Виктор Березкин/ТАСС

Видео: YouTube