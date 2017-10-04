Закурившего на АЗС студента «загасили» с помощью огнетушителя

Во всех странах, где есть автомобили и бензоколонки, время от времени находятся граждане, которые хотят покурить рядом с плещущимся топливом. В части случаев это оборачивается трагедией, но болгарский заправщик, повздоривший на днях с таким вот беспечным курильщиком, к счастью, успел принять превентивные меры.

Использование огнетушителя в качестве средства усмирения не раз обыгрывалось в кинофильмах, в частности в российской комедии «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Использование огнетушителя в качестве средства усмирения не раз обыгрывалось в кинофильмах, в частности в российской комедии «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Инцидент произошел в болгарской столице на одной из заправок, расположенных у Софийской кольцевой автодороги. Видеокамера наружного наблюдения АЗС зафиксировала, как к терминалу одновременно подъехали две машины — Toyota Corolla и Opel Astra. Из Опеля с пассажирского места вышел молодой человек (по данным местных СМИ, студент Эдуард Ерменчов) с сигаретой и тут же получил замечание от заправщика с требованием немедленно прекратить правонарушение. Некоторое время продолжалась перепалка в духе «Ты чего?! — А ты чего?», после чего заправщик подошел к терминалу, снял с него огнетушитель и разрядил его прямо на не желавшего расстаться с сигаретой клиента.

Любопытно, что во время экзекуции курильщик стоял смирно, а затем не бросился с кулаками на «пожарного», а пребывал, так сказать, в остолбенении. В салон Астры через открытую дверь также попало много порошка, так что машину спешно пришлось покинуть водителю и второму пассажиру. Водитель Короллы все это время невозмутимо заправлял свой автомобиль…

  • С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: Виктор Березкин/ТАСС

Видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

А где пена? Из порошкового огнетушителя? Что ж вы так небрежны-то...

Ответить#
+1

Преступление и наказание. Всегда бы так быстро.

Ответить#
+4
Загрузка...