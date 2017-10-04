Путин следом за Лукашенко захотел электромобиль

В конце августа белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о своем восторженном впечатлении от тест-драйва электромобиля Тесла и наказал своим подчиненным, отвечающим за национальный автопром, сделать машину не хуже.
Сегодня выяснилось, что и Владимир Путин поездил на Тесле, а также на других современных электромобилях — слова российского лидера, сказанные 4 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя», цитируют информагентства ТАСС и РИА Новости:
«Наши производители, которые мечтают о производстве электромобиля, мне такие показывали. Я, конечно, знаком и с производителями американскими, с азиатскими, в частности, с японскими. Я ездил на всех этих машинах, мне их показывали, что называется, давали прокатиться. Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые, эффективные».
Вместе с тем Владимир Путин призвал не идеализировать электрокары, их экологичность и универсальность:
«Повторяю, для городов — это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны. Но, на мой взгляд, в конечном итоге на сегодняшний день более экологичным видом топлива является газомоторное».
На вопрос о том, может ли президент представить себя владельцем электромобиля Tesla, Путин ответил таким образом:
«Конечно, могу себе представить. Обязательно задекларирую, сразу хочу обратиться к тем, кто внимательно следит за моим материальным благосостоянием.
Почему нет? Мы открыты, мы покупаем и продаем. Причем покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего тут особенного нет. Думаете, мы будем ездить только на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим. Или на танках? Танки — хорошие машины».
- В августе глава Минтранса Максим Соколов заявил, что Россия в ближайшие 10 лет перейдет на электромобили, но для этого необходимо совершенствовать инфраструктуру и стимулировать население на покупку экологически чистых машин.
- В июле премьер-министр Дмитрий Медведев дал прогноз, что в 2020 году 17% выпускаемого в России транспорта будет электрифицировано, но три четверти этого объема составят не чистые электромобили, а гибриды. В этом году правительство выделило отечественным производителям такого транспорта субсидии на сумму 900 млн рублей.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС