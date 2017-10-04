Нетрадиционное решение: в Омской области дорогу выложили кирпичами

Улица Единства в селе Азово новая, она активно застраивается, и дороги там вообще никогда не было, оправдываются в администрации Азовского района. Сейчас одну сторону заасфальтировали, рассказали там изданию НГС.Омск, а вторая так и осталась грунтовкой, и, видимо, жители ее для «удобства» засыпали кирпичами. Когда улицу застроят, дорогу поставят на учет, она войдет в программу по строительству, а потом здесь положат асфальт.
- Складывается впечатление, что Омск и его окрестности какой-то заколдованный регион, то непонятные осадки там выпадут, которые потом невозможно смыть с машины, то ямы залатают картошкой.
- Однажды в Омской области 40 бизнесменов, которым надоела разбитая дорога, ведущая к их предприятиям в промзоне, скинулись и отремонтировали ее, как сумели. Так местная администрация еще и осталась этим недовольна, делали-то не по ГОСТу! Развалится быстро.
Фото: ВКонтакте