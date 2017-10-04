Нетрадиционное решение: в Омской области дорогу выложили кирпичами

В паблике Аварийный Омсксоцсети ВКонтакте появилось видео, где очевидец заснял целую полосу дороги из битых кирпичей, которую выложили жители села в Омской области. Сам он гадает, зачем они это сделали, ведь ездить по ней все равно нельзя, разобьешь машину. Видимо, предполагает очевидец, так они выражают протест местной администрации, которая никак не соберется отремонтировать эту трассу.

Улица Единства в селе Азово новая, она активно застраивается, и дороги там вообще никогда не было, оправдываются в администрации Азовского района. Сейчас одну сторону заасфальтировали, рассказали там изданию НГС.Омск, а вторая так и осталась грунтовкой, и, видимо, жители ее для «удобства» засыпали кирпичами. Когда улицу застроят, дорогу поставят на учет, она войдет в программу по строительству, а потом здесь положат асфальт.



Складывается впечатление, что Омск и его окрестности какой-то заколдованный регион, то непонятные осадки там выпадут, которые потом невозможно смыть с машины, то ямы залатают картошкой.

Однажды в Омской области 40 бизнесменов, которым надоела разбитая дорога, ведущая к их предприятиям в промзоне, скинулись и отремонтировали ее, как сумели. Так местная администрация еще и осталась этим недовольна, делали-то не по ГОСТу! Развалится быстро.



Фото: ВКонтакте

