Эксперты: в России дороги хуже, чем в Монголии. Но есть надежда!

К российским дорогам мы привыкли так же, как и к другой извечной российской проблеме, и уже даже не возмущаемся, а порой даже смеемся над тем, как вторая проблема пытается справиться с первой. Однако качество дорог является важным инфраструктурным показателем конкурентоспособности экономики. Независимая организация World Economic Forum, ежегодно составляющая рейтинг 137 крупнейших экономик в мире в категории «Качество дорожной инфраструктуры», поставила Россию на 114-е место.
По качеству дорожной инфраструктуры мы на одной ступеньке с Бенином и Казахстаном, которые в этой категории также получили 2,9 балла (максимальная оценка — 7 баллов, минимальная — 1). Выше нас расположились такие страны, как Бурундия, Либерия, не говоря уж о Монголии или Таджикистане.
Впрочем, злопыхатели могут поумерить свой пыл: за год Россия добилась серьезного прогресса: в рейтинге прошлого года по качеству дорожной инфраструктуры наша страна занимала лишь 123-е место). Причем, судя по графику, демонстрирующему изменения по годам, за последние годы серьезно улучшили свои показатели, а даже у лидеров рейтинга их качество начало падать.
На первом месте находятся Объединенные Арабские Эмираты, второе и третье места делят Сингапур и Швейцария. Причем если в Сингапуре и Швейцарии дорожная инфраструктура улучшается, то в ОАЭ за последние пару лет ситуация ухудшилась. В первую пятерку также вошли Гонконг и Нидерланды.
Качество дорожной инфраструктуры (высший балл — 7). Топ-10 стран:
|
Место
|
Страна
|
Балл
|
1.
|
ОАЭ
|
6,4
|
2.
|
Сингапур
|
6,3
|
3.
|
Швейцария
|
6,3
|
4.
|
Гонконг
|
6,2
|
5.
|
Нидерланды
|
6,1
|
6.
|
Япония
|
6,1
|
7.
|
Франция
|
6
|
8.
|
Португалия
|
6
|
9.
|
Австрия
|
6
|
10.
|
США
|
5,7
|
…
|
114.
|
Россия
|
2,9
- В России по-разному подходят к ремонту дорог. Например, в Омской области вместо асфальта на дорогу положили битый кирпич, а платную дорогу от центра Москвы к элитной Рублевке будут строить арабы.
- Недавно эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили рейтинг самых плохих дорог в России.
Фото: Виктор Бартенев/ТАСС