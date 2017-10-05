Эксперты: в России дороги хуже, чем в Монголии. Но есть надежда!

В рейтинге всемирной организации World Economic Forum, оценивающей экономики 137 стран, качество российских дорог оказалось ниже, чем в Монголии, Таджикистане или даже Албании.

К российским дорогам мы привыкли так же, как и к другой извечной российской проблеме, и уже даже не возмущаемся, а порой даже смеемся над тем, как вторая проблема пытается справиться с первой. Однако качество дорог является важным инфраструктурным показателем конкурентоспособности экономики. Независимая организация World Economic Forum, ежегодно составляющая рейтинг 137 крупнейших экономик в мире в категории «Качество дорожной инфраструктуры», поставила Россию на 114-е место.

По качеству дорожной инфраструктуры мы на одной ступеньке с Бенином и Казахстаном, которые в этой категории также получили 2,9 балла (максимальная оценка — 7 баллов, минимальная — 1). Выше нас расположились такие страны, как Бурундия, Либерия, не говоря уж о Монголии или Таджикистане.

Впрочем, злопыхатели могут поумерить свой пыл: за год Россия добилась серьезного прогресса: в рейтинге прошлого года по качеству дорожной инфраструктуры наша страна занимала лишь 123-е место). Причем, судя по графику, демонстрирующему изменения по годам, за последние годы серьезно улучшили свои показатели, а даже у лидеров рейтинга их качество начало падать.

На первом месте находятся Объединенные Арабские Эмираты, второе и третье места делят Сингапур и Швейцария. Причем если в Сингапуре и Швейцарии дорожная инфраструктура улучшается, то в ОАЭ за последние пару лет ситуация ухудшилась. В первую пятерку также вошли Гонконг и Нидерланды.

Качество дорожной инфраструктуры (высший балл — 7). Топ-10 стран:

Место Страна Балл 1. ОАЭ 6,4 2. Сингапур 6,3 3. Швейцария 6,3 4. Гонконг 6,2 5. Нидерланды 6,1 6. Япония 6,1 7. Франция 6 8. Португалия 6 9. Австрия 6 10. США 5,7 … 114. Россия 2,9

В России по-разному подходят к ремонту дорог. Например, в Омской области вместо асфальта на дорогу положили битый кирпич, а платную дорогу от центра Москвы к элитной Рублевке будут строить арабы.

Недавно эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили рейтинг самых плохих дорог в России.

Фото: Виктор Бартенев/ТАСС