Эксперты: в России дороги хуже, чем в Монголии. Но есть надежда!

В рейтинге всемирной организации World Economic Forum, оценивающей экономики 137 стран, качество российских дорог оказалось ниже, чем в Монголии, Таджикистане или даже Албании.

К российским дорогам мы привыкли так же, как и к другой извечной российской проблеме, и уже даже не возмущаемся, а порой даже смеемся над тем, как вторая проблема пытается справиться с первой. Однако качество дорог является важным инфраструктурным показателем конкурентоспособности экономики. Независимая организация World Economic Forum, ежегодно составляющая рейтинг 137 крупнейших экономик в мире в категории «Качество дорожной инфраструктуры», поставила Россию на 114-е место.

По качеству дорожной инфраструктуры мы на одной ступеньке с Бенином и Казахстаном, которые в этой категории также получили 2,9 балла (максимальная оценка — 7 баллов, минимальная — 1). Выше нас расположились такие страны, как Бурундия, Либерия, не говоря уж о Монголии или Таджикистане.

Впрочем, злопыхатели могут поумерить свой пыл: за год Россия добилась серьезного прогресса: в рейтинге прошлого года по качеству дорожной инфраструктуры наша страна занимала лишь 123-е место). Причем, судя по графику, демонстрирующему изменения по годам, за последние годы серьезно улучшили свои показатели, а даже у лидеров рейтинга их качество начало падать.

На первом месте находятся Объединенные Арабские Эмираты, второе и третье места делят Сингапур и Швейцария. Причем если в Сингапуре и Швейцарии дорожная инфраструктура улучшается, то в ОАЭ за последние пару лет ситуация ухудшилась. В первую пятерку также вошли Гонконг и Нидерланды.

Качество дорожной инфраструктуры (высший балл — 7). Топ-10 стран:

Место

Страна

Балл

1.

ОАЭ

6,4

2.

Сингапур

6,3

3.

Швейцария

6,3

4.

Гонконг

6,2

5.

Нидерланды

6,1

6.

Япония

6,1

7.

Франция

6

8.

Португалия

6

9.

Австрия

6

10.

США

5,7

114.

Россия

2,9

  • В России по-разному подходят к ремонту дорог. Например, в Омской области вместо асфальта на дорогу положили битый кирпич, а платную дорогу от центра Москвы к элитной Рублевке будут строить арабы.
  • Недавно эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили рейтинг самых плохих дорог в России.

Фото: Виктор Бартенев/ТАСС

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Комментарии (9)

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Очередное «независимое» «свободное» агентство. Небось учитывали число гей-клубов и ельцин-центров на каждый километр дороги. Не повезло нам!



Согласно Вики, в Монголии около 50 тыс. км дорог, включая оформленные грунтовые (коих там в степи можно сколько угодно написать) и 0 магистралей. В России в 28 раз больше (1,4 млн), магистралей 816 км. Это без крыма и строек 14–17. Отличаюся годы исследования, но что-то не уверен, что Монголия ушла в стратосферу. В отличии от (хотя бы Крым). Как это можно сравнивать вообще. Не говоря об условиях климата и расстояниях.



В Москве дороги — зеркало (ну в марте-апреле немного тяжко, но в мае уже огонь), причем все, включая дворы. В МО — тоже отличные (дворы так себе). В регионах — 50% отличные, 40% хорошие, 10% труха. Дворы, конечно, 50/50. За грунтовки не скажу, не в курсе.



Матвей Дышло...Онлайн-редакция. Простите, вы не с Украины вещаете, за агрессорские, так сказать? Что-то намекает.

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0

Монголия говорите.. бывал я там. С асфальтом там вовсе не густо. Причем это дороги, в основном построенные СССР в рамках помощи Монголии.. ссылка Чушь это , а не рейтинг.

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Чушь собачья, а не исследование.

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«По качеству дорожной инфраструктуры мы на одной ступеньке с Бенином и Казахстаном, которые в этой категории также получили 2,9 балла. Выше нас расположились такие страны как Бенин, Бурундия, Либерия» (с) М. Дышло

Таки мы ниже Бенина или «на одной ступеньке»? Похоже, что автор сам свою статью не читал :)

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Анатолич

да спасибо, баллов столько же но они выше в рейтинге, а Казахстан ниже. Убрал во избежание

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В статье используется термин «качество дорожной инфраструктуры». Именно по нему составлен рейтинг, в котором Россия оказалась ниже Бенина, Бурундии и Либерии. Хотелось бы узнать, что он означает.

Полагаю, что «качество дорожной инфраструктуры» — это не главный критерий в общей оценке качества автомобильных дорог.

Просто кто-то очень тупо лукавит, держа читателей за лохов :)

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0
Анатолич

Просто кто-то очень верит в пропаганду кремлеботов:₽

Давайте, расскажите какие у нас «отличные» дороги и прочая инфраструктура:)))

Только с пруфами, пожалуйста:)

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Каплан Илья

Всё капланите, уважаемый? Зачем Вы за мной по всем статьям скачете?

Теперь о дорогах: за последние лет 10 я изъездил почти всю европейскую часть РФ. Из крупных городов бывал в Вологде, Ярославле, Владимире, Иваново, Рязани, Пензе, Самаре, Воронеже, Липецке, Орле, Туле, Ростове, Краснодаре, Смоленске, Брянске и пр. Качество федеральных трасс на этих направлениях меня вполне устраивает. Основные вопросы к местным властям, которые не могут или не хотят содержать в хорошем состоянии дороги областного и городского значения.

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0

В Монголии есть дороги класса 1А и 1Б?

Автор не подскажет их протяжённость?

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