Спонсор, которого они заслужили. Российские футболисты будут рекламировать узбекские автомобили

Новым спонсором сборной России по футболу стал бренд Ravon, под которым у нас продаются автомобили производства узбекского GM Uzbekistan.

Ravon сменил немецкий Volkswagen, поддерживавший сборную России с августа 2012 года. Причем, судя по неофициальным данным, контракт с немецкой стороной должен был действовать до августа 2018 года, то есть и во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Стороны официально не объясняют, с чем связана смена спонсора. По некоторым данным, Volkswagen был вынужден разорвать контракт из-за «конфликта интересов»: в этом году немецкая компания станет спонсором и немецкой сборной по футболу.

Впервые реклама автомобилей Ravon появится в двух октябрьских матчах сборной России, 7 и 10 октября (с Южной Кореей и Ираном соответственно). Компания получила определенные имиджиевые и рекламные права, а также право использовать титул «RAVON — Официальный Спонсор футбольной Сборной России».

Контракт подписан между Российским футбольным союзом (РФС) и российским дистрибьютором GM Uzbekistan, компанией «Равон Моторс Рус». Среди всех спонсоров национальной сборной России по футболу (а их более двадцати) Ravon является единственной автомобильной маркой.

В Российском футбольном союзе надеются на долгое сотрудничество с Ravon, а сама компания заявила, что поддержит сборную России по футболу не только в контрольных матчах, но и на самом чемпионате мира, то есть контракт заключен минимум на один год.

Накануне стало известно о том, что Ravon хочет начать сборку автомобилей в России.

Футболисты — довольно богатые люди. Так, недавно игрок сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался своим новым приобретением — суперкаром Bugatti Chiron.

Фото: DPA/ТАСС