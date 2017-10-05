В России отзывают небезопасные автомобили Chrysler, Dodge и Jeep

Под отзыв попали автомобили, проданные в нашей стране официальными дилерами марок Chrysler, Dodge и Jeep в период с апреля 2010 года по декабрь 2015-го. На них при аварии могут не сработать подушки безопасности.

Jeep Compass
Jeep Compass

Jeep > Compass

Chrysler Sebring
Chrysler Sebring

Chrysler > Sebring

Jeep Compass
Jeep Compass

В сентябре концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает с нашего рынка 3423 автомобиля из-за дефектных инфляторов подушек безопасности Takata. Нынешний же отзыв затрагивает 3019 седанов Chrysler Sebring и кроссоверов Dodge Caliber, Jeep Compass и Jeep Patriot, список их VIN—номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленного на этих машинах дефекта:

«Причиной отзыва транспортных средств является контроллер удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер „отрицательного“ напряжения через провода переднего датчика удара».

В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев заменят контроллер удерживающих систем.

  • С информацией о других отзывных кампаниях, объявленных автопроизводителями в России, можно ознакомиться здесь.

Фото: Jeep

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