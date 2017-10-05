25 000 000 руб. в день будут получать коммерсанты на штрафах в Московской области

В Московской области значительно выросло количество камер фиксации нарушений правил дорожного движения и мест их дислокации. Причем принадлежат они коммерческой компании.

До конца года количество мест, где размещены камеры в Московской области, вырастет в 10 раз: если в начале года камеры фиксировали нарушения в 226 местах, то до конца 2017 года уже в более чем 2000.

Сейчас в регионе установлено 877 комплексов, из них 400 появились осенью, еще 150 комплексов — это мобильные камеры, которые курсируют по трассам. Пока новые 550 комплексов работают в тестовом режиме, но до конца года, когда их количество увеличится еще на 300, они начнут фиксировать нарушения и рассылать водителям штрафы.

В Московской области пошли иным, нежели в других регионах, путем и заключили концессионное соглашение с коммерческой компанией «МВС Групп». Она осуществляет установку камер, их обслуживание, обработку данных, а взамен получает 233 руб. с каждого штрафа вне зависимости от его размера. В газете «КоммерсантЪ» подсчитали, что в день с тысячи комплексов «МВС Групп» может зарабатывать до 25 млн руб. Причем, что интересно, если водителю будет выписан минимальный штраф в размере 500 руб. и он успеет оплатить его со скидкой 50%, то бюджет области получит всего 17 руб.

Любопытно, что создание серверных мощностей для хранения данных с комплексов фиксации нарушений ПДД ложится на власти Московской области, так как водителей защищает закон о персональных данных, которые не должна получить коммерческая компания.

В областном Минтрансе говорят, что за сутки каждый комплекс в среднем фиксирует 129 нарушений, по которым выносится 108 постановлений. С начала года и по конец августа в Московской области камеры зафиксировали 4,5 млн нарушений, по ним выписано штрафов на сумму свыше 1,6 млрд руб. Причем, если в начале года в месяц штрафов выписывалось на 180 млн руб., то после установки дополнительных комплексов сумма превысила 200 млн руб. в месяц. В ведомстве считают, к концу года ежемесячные поступления могут вырасти в два раза, то есть до 400 млн руб.

В Москве работа некоторых камер видеофиксации нарушений вызывает нарекания у автомобилистов. По пока не подтвержденным данным, некоторые из них систематически завышают скорость проезжающих автомобилей, а автовладельцы потом получают штрафы.

МВД собирается отказаться от функции выписывания штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами. Делать это должны региональные власти, полагают в ведомстве и предлагают зафиксировать это в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: Минтранс Московской области